Oversigt: Her bliver de nye stærekasser placeret - to af dem er allerede blevet sat op

Hvis man se Danmarks to første stærekasser - eller mere officielt ATK-standere - skal man til Måløv nord for Ballerup.

Her præsenterede transportminister Ole Birk Olesen (LA) de nye standere til automatisk fartkontrol.

Nu bliver fotovogne afløst af stærekasser

ATK-standerne kommer op på 11 strækninger rundt omkring i landet, i Hjørring, Aalborg, Nykøbig Mors, Ringkøbing, Aarhus, Esbjerg, Odense, Slagelse, Måløv, København og Nykøbing Falster.

Du kan se de præcise placeringer på kortet herunder:

Her opstilles stærekasser Klik på kortet for at læse mere. Klik på kortet for at læse mere.

Det betyder samtidig, at de mobile fotovogne bliver afskaffet.

»Erfaringer viser, at de fleste bilister sænker hastigheden, når de kan se, at der er fartkontrol. Derfor kan stærekasserne være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor Vejdirektoratet og Rigspolitiet har vurderet, at risikoen for ulykker er stor«, udtaler Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

De to stærekasser ved Måløv skal i fungere som "pilotstandere", der blandt andet skal bruges til at teste forbindelsen til politiets systemer.

I løbet af sommeren vil de næste fem standere blive sat op på tre lokationer ved henholdsvis Slagelse, Nykøbing Falster og Albertslund.

De resterende standere og kameraer skal efter planen sættes op i løbet af sensommeren og efteråret.

Der vil blive skiltet ved stærekasserne, så trafikanterne ved, at de bliver fotograferet, hvis de kører for stærkt.