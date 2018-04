Michael Ziegler op til forhandlingerne: »Skru en tand ned for krigsretorikken«

Der er ingen tvivl om den betalte spisepause for de kommunalt ansatte. Den er betalt i dag, i morgen og næste år.

Det fastslog KL's topforhandler Michael Ziegler lørdag foran Forligsinstitutionen, hvor han ifølge eget udsagn havde fået tre timers søvn på en sofa.

Lørdag formiddag indledte de offentligt ansatte og arbejdsgiverne endnu en forhandlingsrunde om overenskomsterne i Forligsinstitutionen. Forinden lod forhandlerne forstå, at den betalte frokostpause, særligt for de statsansatte, er en af de helt store knaster lige nu.

Men Michael Ziegler var tilsyneladende ikke helt tilfreds med udmeldingerne fra forhandlingerne.

»En af vejene til at finde en løsning er at skrue lige en tand ned for krigsretorikken. Det her er en overenskomstforhandling, som, uanset hvordan den falder ud, vil sikre, at de ansatte får bedre ansættelsesvilkår, end de har i dag. Det her handler ikke om at tage en masse fra medarbejderne, som jeg næsten kan høre, at vi får skudt i skoene,« sagde han til TV 2 News.

Han var uforstående overfor, at den betalte frokostpause, som mange steder er kutyme, men som de offentligt ansatte ønsker skrevet ind som en rettighed i overenskomsten, er blevet så stor en hurdle.

»Det ville være helt surrealistisk, hvis vi skulle afslutte overenskomstforhandlingerne uden resultat på et tema om spisepause, som der ikke er tvivl om, at vores medarbejdere har,« lød det.

Ziegler mente samtidig, at »det virker næsten som om, at nogle har lyst til at skabe den tvivl« om, hvorvidt medarbejderne har ret til den betalte frokostpause.

Selv om de ansatte i kommunerne således ikke bør være i tvivl om retten til den betalte frokostpause, ville han dog ikke forholde sig til, hvordan det ser ud for de statsligt ansatte.

Parterne har frem til 1. maj til at nå til enighed om en ny overenskomst. Sker det ikke, kan en strejke bryde ud den 6. maj og en lockout den 12. maj. Når som helst kan forligsmanden dog erklære et sammenbrud i forhandlingerne, hvis de ikke rykker sig.

I det tilfælde kan en storkonflikt bryde ud fem dage senere.

Ca. 100.000 offentlige ansatte er klar til at gå i strejke, mens ca. 440.000 offentlige ansatte kan blive lockoutet.