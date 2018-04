Analyse: Sådan står parterne inden de måske afgørende forhandlinger

Tirsdag aften, senest ved deadline klokken 23.59, kan det hele blive afgjort - bliver danskerne ramt af en storkonflikt eller ej?

Én af de afgørende aktører i overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte er KL's topforhandler, Michael Ziegler. Han vil langt fra udelukke, at det kan ende i en konflikt efter tirsdagens forhandlinger i Forligsinstitutionen, men:

»Hvis det endte med en konflikt, ville det i så fald være den dummeste konflikt nogensinde, for det er små marginaler, der skiller parterne ad,« siger Michael Ziegler i et interview med TV 2 News.

Efter mandagens forhandlinger mente Michael Ziegler dog ikke, at parterne havde rykket sig »voldsomt meget«.

»Risikoen for storkonflikt anser jeg stadig for at være ret høj, al den stund, at vi nu er rykket et døgn tættere på den absolutte deadline,« udtalte han mandag aften til Ritzau.

Hør Martin Flink, journalist ved Finans med fokus på arbejdsmarkedsforhold, give sin analyse af situationen inden dagens forhandlinger i videoen foroven.