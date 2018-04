Ekspert om forhandlernes brud på tavshedspligten: Der er kommet flere oplysninger ud, end vi er vant til

Han sagde det næsten selv, FOA-formand Dennis Kristensen, i den video, han tirsdag lagde op på sin Facebook-side:

»Man må ikke referere, hvad hun (forligsmand Mette Christensen, red.) siger, jeg håber ikke, hun hører det her«.

Ikke desto mindre forklarede han, hvad forligsmanden havde sagt »fra starten«:

»Hvis vi ikke bliver enige i løbet af den her forhandlingsrunde, så er det slut«.

Andre gange er oplysninger om, hvad parterne har tilbudt hinanden, sivet ud til offentligheden - senest om statens tøbrud i forhold til de offentligt ansattes betalte frokostpause.

Begge dele er et eksempel på, at nogen har brudt deres tavshedspligt, mener Bent Greve, professor ved Institut for Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet.

»Der er kommet flere oplysninger ud fra forhandlingerne, end vi er vant til fra den slags forhandlinger. Jeg mener, at Dennis Kristensens udmelding var en overtrædelse af tavshedspligten, og forligsmanden har også endnu engang indskærpet parternes tavshedspligt,« siger han til Jyllands-Posten.

Tidligere har de kommunalt ansattes topforhandler, Anders Bondo Christensen, beskyldt KL-topforhandleren Michael Ziegler for at bryde tavshedspligten, hvilket Ziegler afviste og sagde:

»Vi har fra arbejdsgiverside gang på gang måtte konstatere, at forhandlingerne i Forligsinstitutionen er piv utætte. Vi har gang på gang set, at der er blevet refereret - også meget præcise ting fra Forligsinstitutionen«.

Og det er problematisk med den slags brud, ifølge Bent Greve.

»Hvis man skal indgå et forlig, er det vigtigt, at alle parter kan regne med, at intet slipper ud undervejs. Det er vigtigt, at det er en tillid til, at forhandlingerne foregår i et lukket rum.«

Det er der mulighed for, når parterne efter planen skal mødes igen fredag. Og selvom forligsmanden har udskudt konflikten med to uger, er det ikke sikkert, at danskerne skal vente så længe med at få en afklaring, mener Bent Greve.

»Forligsmanden har uden tvivl set nogen bevægelser i forhandlingerne, der viser en vej frem. Jeg tror, at begge parter nu skal bruge torsdag på at overveje modpartens forslag og forberede eventuelle modforslag, mens forligsmanden forbereder en forligsskitse ud fra parternes ønsker,« siger han.