Mens hverken topforhandleren for de statsansatte eller de regionalt ansatte, Grethe Christensen, ville afsløre særlig meget om, hvad der foregået i Forligsen det seneste døgn, var FOA's formand, Dennis Kristensen, lørdag formiddag noget mere åbenmundet.

På vej ind til forhandlingerne hos forligsmanden fortalte han til TV 2 News, at den helt store knast bliver den betalte frokostpause.

Forhandlere holder pause fra Forligsen indtil lørdag kl. 10

Et emne, som innovationsminister Sophie Løhde (V) skal blive enig med de statsligt ansatte om, sagde Dennis Kristensen.

»Jeg håber på, at de finder ud af noget, for ellers kommer de andre områder ikke rigtig til at forhandle.«

»Ministeren skal beslutte sig for, hvilken pris hun skal have for en spisepause,« tilføjede han.

Ekspert om forhandlernes brud på tavshedspligten: Der er kommet flere oplysninger ud, end vi er vant til

Ifølge FOA-formanden har ministeren hidtil sat en pris, som de statsansatte har fundet for høj.

»Lige nu ser det ud som om, at vi ikke kommer til at skrive på ret mange tekster,« lød det.

Topforhandleren for de statsansatte, Flemming Vinther, mødte op til dagens forhandlinger med en opfordring til arbejdsgiverne.

Patienters bekymring fortsætter efter udskydelse af konflikt: Flere operationer kan blive aflyst

»Det er på tide, at vi finder ud af, om vi er her for at lave en aftale – og det er det, vi er her for - eller om vi er her for at kaste Danmark ud i konflikt,« sagde han til TV 2 News og fortsatte:

»Jeg er villig til at sidde her lige så lang tid, der skal til for at nå en aftale, men så skal vi blive enige, om at det er det, vi sidder her for.«

Chefforhandler for de regionalt ansatte Grethe Christensen sagde til tv-stationen, at hun var forberedt på, at det ville blive en lang dag.

»Det er klart, at vi har brug for en betryggelse i forhold til de bestemmelser vi har, og vi blive bekræftet i, at der er grund til at sørge for den betryggelse.«