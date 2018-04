Politiet vil give erstatning til otte personer i Tibetsagen. Københavns Politi har valgt at erkende, at der under de kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013 blev givet ulovlige ordrer, der i en række tilfælde medførte, at Københavns Politi krænkede flere demonstranters ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

Hos Enhedslisten er man glade på demonstranternes vegne, men mener ikke, at erstatningen gør op for den behandling de modtog under de kinesiske stasbesøg. Det siger Rosa Lund, der er retsordfører for Enhedslisten.

»Man kan sige, at det er dejligt for de otte personer, men er jo vores alles ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, der er blevet krænket. Det kan ikke gøres op i penge, når man vælger at krænke de rettigheder, man som borger har i samfundet,« siger hun.

Video: Politiet erkender »alvorlige fejl« i Tibetsag - vil betale erstatning til otte personer

Men det er ikke kun krænkelsen af borgernes rettigheder, der vækker harme hos Enhedslisten. De mener også, at der er et fejlplaceret ansvar for hændelserne under besøgene fra Kina.

»Det kan ikke passe, at det er to mellemledere i politiet, der skal tage ansvar i det her. Det virker underligt, at de har valgt at beskytte den kinesiske regering på bekostning af danske borgeres ytringsfrihed. Der skal placeres et ansvar. Vi skal til bunds i sagen, og finde ud af hvem der gav ordren, og hvor kom den fra,« siger Rosa Lund.

Rosa Lund er dog ikke den eneste politiker, der har noget at sige i forhold til politiets beslutning om at udbetale erstatning til de forurettede demonstranter. Politisk leder for Alternativet og folketingsmedlem, Uffe Elbæk, skrev på sin Twitter-profil, at erstatningen kommer bedre sent end aldrig.

»Bedre sent end aldrig. Men det har mildest talt været et uskønt forløb, vi har været vidne til i forbindelse med hele afdækningen af Tibet-sagen,« skriver han.

Bedre sent end aldrig. Men det har mildest talt været et uskønt forløb vi har været vidende til i forbindelse med hele afdækningen af Tibet-sagen. #dkpol https://t.co/Qm35LkZbud— Uffe Elbaek (@uffeelbaek) 18. april 2018

Enhedslisten valgte i marts at kalde justitsminister Søren Pape Poulsen i samråd, efter det kom frem, at kommissionen ikke kunne få adgang til Københavns Politis daværende mailkonti. De blev slettet inden kommissionens arbejde gik i gang.

Enhedslisten har kaldt justitsministeren i samråd om slettede Tibet-mails

Samrådet skal foregå i morgen, torsdag, og her forventer man hos Enhedslisten at få nogle svar frem i Tibetsagen, siger Rosa Lund.

»Der findes noget materiale, der er blevet tilbageholdt som Tibekommisionen skal have adgang til. Vi har samråd om de mails, politiet har slettet og den praksis der er for den slags mailkonti, hvor vi vil komme til bunds i det og sørge for, at alt bliver klarlagt.«

Det forventes hos Enhedslisten, at sagen kan statuere et eksempel, og på den måde sørge for, at lignende epsioder ikke kommer til at udspille sig i fremtiden.

»Det har vi brug for nu, er en sikkerhed for at det ikke sker igen, og at der bliver placeret et ansvar for, hvad der er sket hos de rigtige personer,« siger Rosa Lund.