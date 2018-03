Enhedslisten har kaldt justitsministeren i samråd om slettede Tibet-mails

Enhedslisten har tirsdag sendt bud efter justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Partiet vil have ministeren i samråd i retsudvalget, efter der er kommet nye oplysninger frem om Tibetkommissionens arbejde.

Tibetkommissionen, som blev sat til at undersøge, hvorfor politiet krænkede folks ytringsfrihed under kinesisk besøg i Danmark, har nemlig ikke kunnet komme rundt i alle sagens afkroge, har P1 Orientering tirsdag rapporteret.

Ifølge mediet har kommissionen aldrig har fået adgang til Københavns Politis daværende ledelses mailkonti. De blev slettet, før kommissionsarbejdet gik i gang. Nu vil Enhedslisten til bunds i sagen, siger partiets retsordfører, Rosa Lund.

»Jeg undrede mig, da Tibet-kommissionen i december konkluderede, at det tilsyneladende skulle være to mellemledere i Københavns Politi, der på egen hånd havde taget initiativ til ordrer om at fratage Tibet-demonstranterne deres grundlovssikrede ytringsfrihed og forsamlingsfrihed under de kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014. Med DR-Orienterings afsløring mandag af, at fem af politiets topchefer fik slettet deres e-mail-konti, inden Tibetkommissionen kunne få adgang til dem, har vi en mulig forklaring,« siger hun.

Ifølge P1 Orientering gemmer politiets it-systemer kun slettede mails i 30 dage, og beskederne forsvinder, når personer forlader deres stillinger. Der findes ingen backup. Enhedslisten ønsker en forklaring fra ministeren.

»Jeg vil have en forklaring på, hvordan det kunne ske, at de her e-mails blev slettet. Og på, om ministeren vil foretage sig noget for at sikre, at noget lignende ikke sker i fremtiden,« siger Rosa Lund og fortsætter:

»Det skaber dyb mistillid til myndighederne, at vigtige e-mails kan være slettet i en kontroversiel sag, hvor nogle af vores helt centrale, grundlovssikrede rettigheder er på spil.«

Ved det kinesiske statsbesøg i 2012 bestod Københavns Politis øverste ledelse ifølge P1 Orientering af politidirektør Johan Reimann, chefpolitiinspektør Jørn Aabye Nielsen, chefanklager Carsten Egebjerg Christensen og vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller. Derudover sad sekretariatschef Lise-Lotte le Maire i ledelsessekretariatet.

Det skal bl.a. være disse fem personers mailkonti, der er blevet slettet. Fire af dem forlod deres stillinger i løbet af 2013, mens chefpolitiinspektøren gik på pension, fire måneder efter Tibetkommissionen var blevet nedsat.