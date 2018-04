Konflikt udsat efter 19 timer: Forhandlinger fortsætter fredag

Forligsmand Mette Christensen har valgt at udsætte den varslede storkonflikt i yderligere 14 dage.

Det oplyser Forligsinstitutionen tidligt onsdag morgen i en pressemeddelelse efter maratonforhandlinger, som har varet hele natten.

»Jeg har i dag - efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd - besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil to uger,« skriver forligsmanden Mette Christensen i en pressemeddelelse.

Udsat igen. Tavshedspligt for resten! pic.twitter.com/CIb53hCpm6— Michael Ziegler (@Mich_Ziegler) 18. april 2018

FOA-formand: Jeg håber ikke, at forligsmanden hører det her

Det er anden og sidste gang, forligsmanden kan udsætte konflikten.

Deadlinen for den første udsættelse udløb tirsdag aften kl. 23.59, men forligsmanden valgte tilsyneladende at trykke på stopuret og holde på forhandlerne, fordi hun øjnede muligheden for en aftale, selvom hun havde givet udtryk for, at det ikke ville være en mulighed at fortsætte forhandlingerne efter midnat.

Forhandlerne fik tilsyneladende ekstra tid i 11. time, da arbejdsgiverne ifølge Tv 2 i sidste øjeblik fremsatte et absolut sidste tilbud til lønmodtagerne. Forslaget bestod af, erfarede TV2, en lønforhøjelse på otte pct. over de næste tre år. Det sagde lønmodtagerne dog klart nej til, rapporterer mediet.

Alternativet til at erklære forlig eller udsætte forhandlingerne havde været at kaste håndklædet i ringen og udløse en storkonflikt med strejke gældende fra søndag efterfulgt af lockout.

Analyse: Sådan står parterne inden de måske afgørende forhandlinger

Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening, da han var ude og trække luft under forhandlingerne i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads. Forhandlingerne startede kl. 10 tirsdag formiddag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Valget af en udsættelse indikerer, at forligsmanden vurderer, at det stadig er muligt at indgå et forlig mellem parterne, der forhandler om nye overenskomster for landets offentligt ansatte. Stridspunkterne i forhandlingerne har bl.a. været løn, betalte frokostpauser og lærernes arbejdstid.

Forhandlingsselskabets chefforhandler, Anders Bondo Christensen, oplyser onsdag morgen, at parterne har fået at vide, at de skal møde op til nye forhandlinger fredag formiddag kl. 10 - og at de med fordel kan medbringe tasker og tandbørster.

Anders Bondo Christensen forventer således, at der kan komme et resultat allerede om to dage.

»Jeg tror, hun burer os inde, til vi er færdige på fredag,« siger han oven på de 19 timer lange forhandlinger.

Udløber den 14 dage lange periode uden resultat igen, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra den 8. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.