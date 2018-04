FOA-formand: Jeg håber ikke, at forligsmanden hører det her

Tirsdag er sidste chance.

Det skal forligsmanden, Mette Christensen, ifølge FOA's formand, Dennis Kristensen, have sagt op til tirsdagens møde om overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte.

Det fortæller han i en video, som han har lagt ud på sin Facebook-side.

Analyse: Sådan står parterne inden de måske afgørende forhandlinger

»Bliver vi ikke enige i dag, og det har forligsmanden også lige mindet os om fra starten - man må ikke referere, hvad hun siger, jeg håber ikke, hun hører det her - at hvis vi ikke bliver enige i løbet af den her forhandlingsrunde, så er det slut. Så kommer vi ikke til at møde hende mere. Så det er sidste frist,« siger han.

Dennis Kristensen forklarer til TV 2, at videoen var en besked til tillidsfolkene.

»Jeg skal nok ikke sige så meget andet, end at det her er en situation, hvor vi ved, at vi kan være i konflikt om fem dage, hvis det her falder på gulvet. Og da der har været en diskussion om, hvorvidt der skulle forlængelse til eller ej, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at alle er klar over, at det er alvor i dag,« siger han.

Michael Ziegler inden afgørende forhandlinger: »Det ville være den dummeste konflikt nogensinde«

Tirsdag aften, senest ved deadline kl. 23.59, kan det blive afgjort, om danskerne bliver ramt af en storkonflikt eller ej. I første omgang vil udvalgte arbejdspladser strejke fra den 22. april, mens lockouten starter den 28. april.

Mette Christensen kan i alleryderste konsekvens vælge at udskyde fristen med 14 dage endnu en gang, men kun hvis hun vurderer, at en aftale er inden for rækkevidde.

Tirsdag indkaldte forligsmanden for første gang forhandlerne for det kommunale, det regionale og det statslige område til et fælles møde i Forligsinstitutionen.