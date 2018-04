Michael Ziegler inden afgørende forhandlinger: »Det ville være den dummeste konflikt nogensinde«

Tirsdag aften, senest ved deadline klokken 23.59, kan det hele blive afgjort - bliver danskerne ramt af en storkonflikt eller ej?

Én af de afgørende aktører i overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte er KL's topforhandler, Michael Ziegler. Han vil langt fra udelukke, at det kan ende i en konflikt efter tirsdagens forhandlinger i Forligsinstitutionen, men:

Forligsmanden har indkaldt alle parter til møde tirsdag morgen: »Det her giver mig fornyet håb«

»Hvis det endte med en konflikt, ville det i så fald være den dummeste konflikt nogensinde, for det er små marginaler, der skiller parterne ad,« siger Michael Ziegler i et interview med TV 2 News.

Efter mandagens forhandlinger mente Michael Ziegler dog ikke, at parterne havde rykket sig »voldsomt meget«.

»Risikoen for storkonflikt anser jeg stadig for at være ret høj, al den stund, at vi nu er rykket et døgn tættere på den absolutte deadline,« udtalte han mandag aften til Ritzau.

Skal vi have konflikt? Her er tre mulige scenarier

Parterne er særligt uenige om de offentligt ansattes løn, deres betalte spisepause og lærernes arbejdstid.

Tirsdag skal forligsmand Mette Christensen endnu engang forsøge at mægle i sagen, og i den anledning er parterne på alle tre områder - stat, kommune og regioner - indkaldt til nye forhandlinger.

Forligsmanden har tidligere udsat konflikten én gang og kan gøre det igen i løbet af tirsdag, hvis der er tilstrækellig fremgang i forhandlingerne. Dermed kan konflikten blive udsat 14 dage.

FOA vil have en aftale i hus - også hvis den bliver uden lærerne

En anden løsning er, at forligsmanden »trykker på stopuret« ved deadline klokken 23.59 og holder på parterne, indtil et forslag er på plads – f.eks. natten over. Dermed kan det være, at udfaldet af de mange og lange forhandlinger først kan meldes ud i løbet af onsdag.

Hvis forhandlingerne omvendt bryder sammen, vil Danmark bliver ramt af en storkonflikt fra den 22. april.

Ca. 100.000 offentlige ansatte er klar til at gå i strejke fra 22. april. Se hele listen her.

Ca. 440.000 offentlige ansatte kan blive lockoutet fra 28. april. Få overblikket her.

Storkonflikten vil bl.a. lukke børnehaver, skoler, hospitalsafdelinger, uddannelsesinstitutioner og mange, mange andre arbejdspladser fordelt over hele landet, men rækker også langt ud over den ca. halve million offentlige ansatte, der nedlægger arbejdet eller bliver lockoutet.

Forældre skal f.eks. finde alternativ børnepasning, studerende kan få deres eksamener aflyst eller udskudt, og togdriften vil blive indstillet i tilfælde af strejke, ligesom flytrafikken også risikerer at blive lammet.