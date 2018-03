Byggeri på Bispebjerg Hospital er ramt af tusindvis af alvorlige fejl og mangler

Arkitekterne bag et nyt akuthus på Bispebjerg Hospital i København har ikke kun problemer med at overholde budgettet på 1,5 mia. kr. De har også svært ved at lave tegninger, som kan realiseres.

Der er således konstateret 54.000 fejl og mangler – såkaldte kollisioner – i det materiale, som projektmagerne anført af KHR Arkitekter har udarbejdet. Knap 18.000 af kollisionerne er alvorlige og kritiske. Det er f.eks. kabler, der støder ind i hinanden, og betonsøjler, der er forkert placeret – fejl, som kan betyde, at projektet ikke kan realiseres.

Ifølge hospitalets oprindelige konkurrenceprogram skulle udbuddene på byggeriet have været afsluttet i august 2017 og byggeriet indledt i efteråret 2017. Men inden projektet kan sendes i udbud, skal KHR ifølge kontrakten med hospitalet levere et projekt med nul alvorlige og kritiske fejl, forklarer hospitalets bygherrerådgiver.

»Omfanget af kollisioner er fortsat højt for fasen og vurderes at have en alvorlig økonomisk og tidsmæssig betydning for projektet,« skrev hospitalets bygherrerådgiver, Drees & Sommer, i en granskningsrapport den 20. december 2017.

Ny ballade på Bispebjerg Hospital: Beskyldninger om aftalebrud, ”tricks” og useriøst arbejde Bispebjerg Hospital gav dem opgaven med at tegne et nyt akuthus – nu får vinderne af opgaven hård kritik for deres arbejde.

Direktør i Drees & Sommer Carsten Hyldebrandt forklarer, at der siden er blevet arbejdet på at reducere antallet af fejl, men at der ikke er foretaget en ny optælling, siden man i december nåede op på 54.000 fejl:

»Du får ikke et tal fra mig. Du kan tage udgangspunkt i 50.000 og selv vurdere, hvor mange du vil lægge ind.«

Michael Hoffmann Erichsen, direktør i Optimise, der rådgiver i byggeprojekter, kalder antallet af alvorlige fejl for »voldsomt mange«.

»På nuværende tidspunkt burde der maksimalt være en tyvendedel af de alvorlige kollisioner. Og selv det ville være mange,« siger han.

Dokumenter viser, at KHR-konsortiet har været uenig i mængden af alvorlige fejl og har forsøgt at skubbe løsningen af problemerne videre til den entreprenør, der engang i fremtiden vinder udbuddet om at opføre akuthuset. Den løsning har hospitalets rådgivere på det kraftigste advaret hospitalet imod, da det ifølge dem vil give ekstraomkostninger.