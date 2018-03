Hofsorgen ender: Dronningen overrækker i dag et ur til den bedste garder

Den en måned lange hofsorg, som dronningen dekreterede efter prins Henriks død den 13. februar, slutter onsdag.

Under sørgeperioden har dronningen og den kongelige familie har båret mørkt tøj og fravalgt at deltage i selskabelige eller underholdende arrangementer.

Onsdag er dronning Margrethe officielt tilbage i arbejdstøjet, når hun traditionen tro overrækker "dronningens ur" til årets bedste garder på den kongelige livgardes kaserne i Gothersgade, København. En garder, som af kollegaer er blevet udpeget til at have været en god kammerat og særligt dygtig i tjenesten.

Livgarden fylder 360 år i juni. Regimentet blev oprettet af Frederik 3. den 30. juni 1658. Her ses dronningen ved sidste års parade. Foto: Stine Tidsvilde

Dronningen afbryder hofsorg før tid

Det sker, efter dronningen har overværet gardens årsparade kl. 14, fremgår af det kongehusets kalender.

Historien om uret går tilbage til 1969, hvor der blev oprettet en fond i anledning af Frederik 9.'s 70-års fødselsdag. Pengene kom ind gennem medlemmer af De Danske Garderforeninger, og kongen disponerede over dem til et formål, der skulle komme de værnepligtige ved livgarden til gode.

Det var her, kongen fik idéen om et armbåndsur, der årligt skulle indkøbes for renterne af bidraget. Dengang fik uret påskriften "kongens ur". Det blev for første gang overrakt den 17. februar 1970. To år senere skiftede traditionen navn i forbindelse med tronskiftet i 1972.

Siden har således det heddet "dronningens ur".

Garder Søren Toft Væsel fik overrakt uret sidste år. Det er en snart 50 år gammel tradition. Foto: Stine Tidsvilde

Hver tredje dansker ønsker at dronning Margrethe abdicerer

Dronningen fastsætter selv, hvor lang tid, hofsorgen skal vare. Hun og kronprinsparret afbrød den dog før tid søndag, da hun deltog i en hæderstegnsmiddag for forsvaret og flyvevåbnet på Fredensborg Slot.

Kongehuset oplyste imidlertid til Jyllands-Posten, at middagen blev afholdt i »afdæmpet form«. Det var helt efter bogen, sagde historiker Lars Hovbakke Sørensen i den anledning til Jyllands-Posten. Der findes ikke specifikke regler for, hvilke arrangementer kongehuset kan deltage under hofsorgen.

»De kongelige rydder ikke kalenderen helt, når der er hofsorg. Det er som udgangspunkt de meget festlige arrangementer, de ikke deltager i, og man kan jo diskutere, hvornår noget er et festligt arrangement. Derfor er det et fortolkningsspørgsmål, og man vurderer fra gang til gang, hvad man vælger at deltage i,« forklarede han.