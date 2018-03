Hver tredje dansker ønsker at dronning Margrethe abdicerer

Opbakningen til det danske kongehus er stor. Men en stadigt større del af danskerne ser gerne, at dronning Margrethe abdicerer.

Det viser en ny måling foretaget af Voxmeter i dagene efter prins Henriks begravelse. Målingen er fortaget fra den 22. til den 28. februar med 1075 respondenter.

I den kan man læse, at godt 30 procent af danskerne ønsker, at dronningen abdicerer i løbet af det kommende år og giver hvervet videre til kronprinseparret.

Mens knap halvdelen ønsker, at Margrethe fortsætter på tronen.

Fakta: Sådan er danskernes opbakning til kongehuset

I 2012 foretog Voxmeter en lignende måling, hvor danskerne blev spurgt om det samme, og her svarede kun en fjerdedel af danskerne, at dronningen burde abdicere, mens 60 procent ønskede hun fortsatte.

Lars Hovbakke Sørensen, kongehusekspert og adjunkt og ph.d ved professionshøjskolen Absalon, tror dog ikke, at danskerne er utilfredse med dronning Margrethe.

- Flertallet på de 47 procent af dem, der har svaret, er i overensstemmelse med den danske tradition på området. Det er næsten 500 år siden, at vi har haft en monark, der har trukket sig tilbage, uden det er fordi, han er død.

- At der så trods alt er en hel tredjedel af dem, der er blevet spurgt, som synes det modsatte, det må man tage som udtryk for, at de synes, det er synd for dronningen, at hun skal blive siddende i sin alderdom, hvis hun havde lyst til at trække sig, siger han.

Over 80 procent af danskerne mener da ifølge målingen også, at repræsentanterne for det danske kongehus er gode repræsentanter for Danmark.

Og skal man tolke på dronning Margrethes fremtoning ved prins Henriks begravelse, er der ifølge Lars Hovbakke Sørensen ikke noget, der tydede på, at dronningen ønsker at abdicere.

- Den måde som dronning Margrethe optrådte på i forbindelse med bisættelsen viste, at hun er klar til at stå fast og blive ved med at regere, og at hun har den her viljestyrke, som hun har haft i alle årene som regent, siger han.

Et stort flertal af danskerne på 77 procent af danskerne er for et monarki.

Det tal har ligget på et stabilt leje på mellem 77 procent og 88 procent de seneste 30 år.