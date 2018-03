Både Finansministeriet, Danske Regioner og KL har onsdag taget konsekvensen af fagbevægelsens strejkevarsel og har varslet lockout for i alt 441.000 offentligt ansatte.

Chefforhandlerne for de offentlige lønmodtagere mener, at den beslutning er alt for drastisk, fordi det kommer til at ramme almindelige danskere unødigt hårdt.

Medlem af KL's bestyrelse: Lockouten handler om at sætte de offentligt ansatte en pistol for panden

»Der er tale om en unødig og en dramatisk skærpelse fra arbejdsgiverne side. Det er mindre end en uge siden, at lønmodtagerne blev beskyldt for at tage befolkningen som gidsler. Sandheden er, at vi med godt 10 pct. af lønmodtagerne i konflikt naturligvis ville lægge pres på vore arbejdsgivere. En kommende lockout vil ramme borgerne unødigt hårdt,« siger Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler på det kommunale område.

Flemming Vinther, der er chefforhandler for de statsansatte mener, at arbejdsgiverne beder om et hurtigt lovindgreb, idet de ifølge ham optrapper konflikten så betragteligt.

FOA-formand: Vi ønsker ikke en megakonflikt, der lægger Danmark ned, men vi er parate

»Lønmodtagernes strejkekasser skal drænes mest muligt ved at skærpe konflikten, og tilsvarende vil det skæppe betragteligt i de offentlige kasser. Det er at sætte den danske model med de ellers så berømte frie forhandlinger på spil,« siger han.

Han slår fast, at det vil være til gene for mange flere danskere, at innovationsminister Sophie Løhde nu har udtaget 120.000 statsansatte til lockouten, end det ville have haft, hvis der kun var tale om de 15.000 ansatte, som lønmodtagerne selv havde udtaget til strejke.

Grethe Christensen, der er chefforhandler for regionernes lønmodtagere, mener, at en lockout er på grænsen til et tillidsbrud i det samarbejde, som parterne har arbejdet på indtil nu.

Overblik: Disse ansatte bliver hårdest ramt af Finansministeriets lockout

»Vi vil gerne opfordre hele rækken af offentlige arbejdsgivere til at tænke på de signaler, der sendes til deres medarbejdere Tilliden i hverdagen er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Og vi ser i dag et tillidsbrud, der risikerer at få betydning mange år ud i fremtiden. Som forhandlere har vi aldrig gået efter konflikt, men at opnå forhandlingsløsninger. Det er fortsat vores mål,« siger hun.

Lockouten er fra alle tre parter sat til at træde i kraft den 10. april.