Medlem af KL's bestyrelse: Lockouten handler om at sætte de offentligt ansatte en pistol for panden

Da KL's formand, Martin Damm (V), bekendtgjorde, at bestyrelsen havde besluttet, at man vil varsle et lockout af de kommunalt ansatte, var det ikke alle, som var enige.

Således stemte SF og Enhedlistens medlemmer af bestyrelsen imod beslutningen. Jesper Kiel (EL) var den ene. Han kalder lockouten »helt ude af proportioner.«

Folkeskoler går ikke fri: 250.000 bliver ramt af KL-lockout

»Det handler tydeligvis om at sætte de offentligt ansatte en pistol for panden og presse dem til at droppe deres ellers rimelige krav. Det, synes jeg, er langt ude,« udtaler han.

Jesper Kiel fra Enhedslisten. Foto: Folketinget

Ca. 250.000 kommunalt ansatte, eller omkring halvdelen, vil være omfattet af lockouten. Plejehjem, herberger, varme- og vandforsyning samt infrastruktur vil blive friholdt fra lockouten, men folkeskolerne går ikke fri.

FOA-formand: Vi ønsker ikke en megakonflikt, der lægger Danmark ned, men vi er parate

Samtidig har også Finansministeriet og Danske Regioner varslet lockout af deres ansatte, efter at overenskomtsforhandlingerne er brudt sammen, og fagbevægelsen varslede strejke den 4. april.

Lockouten kan således komme til at gælde for 441.000 offentligt ansatte.

»De er med god grund bange for, at det skal gå dem, som det gik lærerne i 2013, der jo blev tromlet af regeringen og KL. De frygter selvfølgelig, at det hele er aftalt spil, og ender med et regeringsindgreb, der kun tilgodeser arbejdsgiverne. Når de offentligt ansatte går ind i den her konflikt, skal de vide, at Enhedslisten støtter dem,« lyder det fra Jesper Kiel.