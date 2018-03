Sol og varme venter i april: Nu truer strejken med at aflyse ferien - og forsikringen dækker ikke

Tilbage i oktober bestilte Michael Stilling og Mette Nielsen en uges ferie på Mallorca.



Det står i kalenderen, at parret skal af sted den 24. april, men fordi Mette Nielsen arbejder som ledende lægesekretær og er omfattet den varslede strejke i starten af april, kan parret ikke forlade landet.

Onsdag ringede Michael Stilling til både Spies Rejser og sit eget forsikringsselskab for at høre om afbestillingsmulighederne og i god tro om, at parret var dækket. Men sådan forholdt det sig ikke.

Og det ærgrer Michael Stilling, at hverken forsikringsselskaberne eller fagbevægelsen tager højde for en sådan situation.

»Med den rejseaktivitet alle mennesker har i dag, er det en meget trist situation, at man ikke må forlade landet. Og denne her ferie har jo været planlagt længe,« siger han.

Det store overblik: Her strejker de, hvis storkonflikten rammer

Konsulent ved brancheorganisationen Forsikring og Pension, Anja Lintrup Sørensen, bekræfter, at forsikringsselskaberne som udgangspunkt ikke dækker noget ved strejke og lockout. En såkaldt force majeure.

»Det er generel undtagelse på rejseforsikringer, ligesom det gælder for jordskælv og terror. Det er en risikovurdering, som forsikringsselskaberne har gjort sig,« siger hun og henviser til, at man i stedet tager kontakt til sit rejseselskab.

Men her er der umiddelbart ingen hjælp at hente, ifølge Carlos Cebrian, produktchef ved Spies Rejser.

»Reglerne i rejsebranchen er, at så længe vi kan leve op til vores del af aftalen, at flyet kommer til Mallorca, så er det ikke vores ansvar at dække tabet i forbindelse med en strejke eller lockout. Men vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for at vores gæster kan komme af sted,« siger han.

Fagforeninger: Lockout er en aggressiv optrapning, som vil lamme store dele af samfundet

I øjeblikket oplever Spies Rejser en stigende interesse for at komme under varmere himmelstrøg, og rejseselskabet har da også solgt markant flere udlandsrejser på grund af den dårlige sommer i 2017.

Men fortvivlede danskere, der vil høre mere om deres muligheder i forbindelse med den varslede strejke, mærker rejseselskabet endnu ikke meget til. Det skal dog nok komme, mener Carlos Cebrian.

»Jo mere det bliver omtalt i medierne, desto flere henvendelser regner jeg også med, at vi kommer til at modtage på det. Men jeg tror, at mange først venter med at kontakte os, når strejken er en realitet,« siger Carlos Cebrian.

Er deres eksamen i fare? Storkonflikt truer – se her hvor den rammer, og hvor stor truslen reelt er En storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked er rykket nærmere, er vurderingen. Men hvor stor er risikoen egentlig for, at sygehuse, børnepasning og undervisning bryder sammen?

Samtidig er Michael Stilling og Mette Nielsen nu i gang med at undersøge, hvad de skal gøre med deres tur til Mallorca, hvis den varslede strejke træder i kraft til april.

»Vi vil nu forsøge at finde nogen, som vi kan overdrage rejsen til og ændre navnet på billetten. Men uanset hvad kommer vi til at miste penge på det,« siger Michael Stilling.

Storkonflikten mellem arbejdsmarkedets forskellige parter rykkede i dag endnu et skridt nærmere, da både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening varslede en lockout som modsvar til fagbevægelsens bebudede strejke.