Gang i motorsaven på Bispebjerg: Gamle, fredede træer er pludselig forsvundet

Ledelsen på Bispebjerg Hospital har nedlagt en lang række bevaringsværdige og fredede træer uden at have fået tilladelse til det.

Området omkring Bispebjerg Hospital er kendt for dets ikoniske alleer og haver med mange smukke, gamle træer – udtænkt af landskabsgartneren Edvard Glæsel.

Men mere end 50 bevaringsværdige træer er nu fældet, heraf 15 allétræer – langs Vestre Længdevej og Østre Længdevej – der udover at være fastlagt som bevaringsværdige i lokalplanen også var fredede.

For at fælde sådanne træer skal der hentes dispensation hos Københavns Kommune, men det er ikke sket.

Der er nogle gamle træer, som har en særlig værdi for byen, og dem kan man ikke bare fælde.« Louise Hemmingsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.

Københavns Kommune blev opmærksom på de fældede træer i efteråret sidste år, da Bispebjerg Hospital søgte en dispensation til at fælde træer i forbindelse med sygehusbyggeriet.

Kommunen bad i den anledning om nærmere dokumentation for, at fældning var påkrævet, og da »bliver det over for os oplyst, at træerne/beplantningerne allerede er fældet,« står der i en mail dateret 20. november fra kommunen til hospitalet.

Tre dage senere svarede hospitalet:

»Jeg vil gerne starte med at undskylde for processen vedr. træer og beplantning på matriklen,« skrev konstitueret projektdirektør på Bispebjerg Hospital, Berit Damm.

En særlig værdi

Hos Danmarks Naturfredningsforening rystes der på hovedet over Bispebjergs håndtering af de fredede træer.

»Det er en trist udvikling. Der er nogle gamle træer, som har en særlig værdi for byen, og dem kan man ikke bare fælde,« siger Louise Hemmingsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.

Københavns Kommune indførte i 2016 en såkaldt ”træpolitik,” der indeholder fem politiske principper for håndtering af træer i København.

Af den fremgår det, at »fredede træer er træer, der er fredet gennem lovgivning. Fredning af træer er en langvarig proces og anvendes kun i helt særlige tilfælde.« Der er ca. 600 fredede træer i København.

Bevaringsværdige træer er til sammenligning træer, som »udpeges som bevaringsværdige i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.«

Et bevaringsværdigt træ skal være mindst 20 år gammelt og derudover vurderes bevaringsværdigt af Teknik- og Miljøforvaltningen. Et sådant træ må kun fældes og beskæres efter aftale med kommunen.

Med så klare regler er Louise Hemmingsen uforstående over for Bispebjerg Hospitals ageren. Men én ting undgik hospitalet ved at handle uden først at spørge om lov, forklarer hun.

»Hvis de havde søgt dispensation til at fælde træerne, ville vi have været høringspart,« siger Louise Hemmingsen.

Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune oplyser, at Bispebjerg Hospital nu skal søge om en lovliggørelsesproces. Det vil føre til en fysisk lovliggørelse, hvor træerne skal reetableres, eller en retslig lovliggørelse, hvor der gives dispensation til den fældning, der allerede har fundet sted.