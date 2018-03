12-årige Leyna Pastor og hendes mor Lesley Pastor står til at blive udvist af Danmark.

De to kommer oprindeligt fra Filippinerne, men har boet i Danmark, siden Leyna var seks år gammel. Lesley er gift med sin danske mand, Thomas Mortensen, og familien bor sammen i en lejlighed i Silkeborg.

Leyna taler flydende dansk og går i 5. klasse i en almindelig folkeskole, men alligevel fik Lesley i februar afslag på deres ansøgning om opholdstilladelse, og de skal nu ud af landet. Begrundelsen er bl.a. at Lesley ikke længere er gift med sin danske eksmand. Hun er nu i stedet for gift med Thomas, og det blev hun allerede kort tid efter, hun indsendte ansøgningen om opholdstilladelse.

Vores liv bliver taget fra os, og Leyna bliver tvunget til at forlade alle sine venner og vores familie. Lesley Pastor Leynas mor Vores liv bliver taget fra os, og Leyna bliver tvunget til at forlade alle sine venner og vores familie.

Familiens advokat, Jacob Nørgaard Engelbrechtsen, mener, at udvisningen kunne have været undgået, hvis Udlændingestyrelsen havde vejledt familien bedre.

»Hvis Lesley allerede dengang (da hun indgav ansøgningen i 2017, red.) var blevet vejledt om, at hun burde have søgt om familiesammenføring på baggrund af hendes nye ægteskab, så havde de formentlig haft en opholdstilladelse på hånden i dag,« siger han.

Udvisningen har ramt hele familien hårdt, og hverken Thomas eller Lesley kan forstå, hvordan Udlændingestyrelsen er nået til den afgørelse, at familien skal splittes.

»Jeg både ulykkelig, vred og frustreret på samme tid. Vores liv bliver taget fra os, og Leyna bliver tvunget til at forlade alle sine venner og vores familie,« siger Lesley.

Hun søgte om at få forlænget sin og datterens opholdstilladelse i januar 2017, og kun en måned efter ansøgningen var sendt, blev hun gift med Thomas. Ifølge Lesley selv forsøgte hun efterfølgende at rådgive sig hos Udlændingestyrelsen om, hvordan hun skulle forholde sig i forhold til ægteskabet, og fik angiveligt at vide, at hun ingenting skulle foretage sig.

Det kan ifølge Jacob Nørgaard Engelbrechtsen være svært at bevise, at Udlændingestyrelsens vejledning har været mangelfuld, idet den er foregået over telefon. Men meget tyder på, at hun ikke blev vejledt om at søge familiesammenføring, da Udlændingestyrelsen også i deres afvisningsbrev skriver, at det ikke har betydning for afgørelsen, at Lesley i dag er gift med Thomas.

Når man én gang har fået afslag og fastsat en frist for at rejse ud af landet, er det i som udgangspunkt ikke længere muligt at indgive en ansøgning fra Danmark. Derfor er det måske for sent at søge om familiesammenføring nu, fordi familien risikerer at få at vide, at ansøgningen skal sendes fra Filippinerne.

Udlændingestyrelsen begrunder desuden udvisningen med, at Leyna ikke er godt nok integreret i Danmark, men den forklaring kan hverken Leynas klasselærer eller danske venner forstår. De mener at Leyna er dansk.

Leyna selv har svært ved at forstå, at hun skal forlade sit liv og sin skole i Danmark.

»Jeg tror først, det rigtigt er ved at gå op for mig nu, at det faktisk er virkelighed,« siger hun og fortsætter »Jeg kommer til at savne mine venner rigtig meget - og selvfølgelig min familie.«

Leyna og Lesley skal forlade landet den 14. marts, men familien har sammen med sin advokat klaget over afgørelsen. Derfor har de ret til at blive i landet, indtil klagen er behandlet. De overvejer, om de skal forsøge at ansøge om familiesammenføring, samtidig med at klagesagen behandles.

Folketingsmedlem fra De Radikale, Andreas Steenberg, har sendt spørgsmål afsted til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om sagen. Han har besøgt familien og skriver i et Facebook-opslag at Leyna ifølge ham ER integreret, og han kalder afgørelsen »ufattelig« og »uforståelig«.

»Det må være sådan, at danske statsborgere kan få deres familie til landet, hvis ikke den er kriminel og man vil forsørge sig selv,« skriver han i opslaget.

Udlændingestyrelsen mener, at det har været Lesleys eget ansvar at orientere sig om betingelserne for deres ophold, og at hun har fået den tilstrækkelige vejledning.

»Ansøger er korrekt vejledt tre gange telefonisk om muligheden for at søge opholdstilladelse på baggrund af nyt ægteskab - både før og efter vores afgørelse om afslag på forlængelse. Hun har for nogle uger siden indgivet en klage til Udlændingenævnet, og hun kan således stadig indgive ny ansøgning om familiesammenføring. Det kan undre, at ansøger ikke har fulgt vores vejledninger herom,« siger Dorthe Steinicke Nielsen, der er kontorchef i Udlændingestyrelsen.