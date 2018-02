Far til udvisningstruet 14-årig datter: Vi kan ikke holde ud at vente mere, så vi forlader landet

Familien i Silkeborg har fået nok og orker ikke at kæmpe med systemet længere. De har nu besluttet sig for at tage den ultimative konsekvens af deres måneder-lange kamp, fordi de mener, at den stadig har »uendelige udsigter«.

Kjeld Gaard-Frederiksen fandt sit livs kærlighed, da han for var udstationeret med det danske forsvar i golfstaten Bahrain, og i 2015 flyttede han sammen med sin nye kinesiske kone i Danmark. I 2016 søgte parret om familiesammenføring med Kjelds Gaard-Frederiksen kinesiske steddatter Yiming Liu, men fik et halvt år senere afslag på ansøgningen.

Udlændingestyrelsen mente ikke, at Yiming ville kunne integreres tilstrækkeligt i det danske samfund, og derfor skulle hun forlade landet inden for syv dage, ellers ville hun blive anholdt.

13-årig kinesisk pige skal alligevel ikke forlade landet i dag

Familien klagede over afgørelsen, men i dag, næsten et år senere, venter den stadig på svar fra Udlændingenævnet.

Udlændingeloven: Udlændingestyrelsen har vurderet, at 14-årige Yiming Liu ikke er egnet til »vellykket integration.« Udlændingeloven siger, at et barn over otte år kun kan gives opholdstilladelse via familiesammenføring, hvis barnet »har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet.« I vurderingen skal der tages højde for både barnets og begge forældres forhold og ikke mindst om "hensynet til familiens enhed," taler derimod at give afslag.

»Det er jo en kæmpe belastning for vores familie, at vi lever i konstant usikkerhed og ikke ved, om Yiming er købt eller solgt. Min datter lever jo nærmest på tålt ophold og har hverken et cpr-nummer eller et sygesikringsbevis. Vi kan heller ikke rejse ud af landet, fordi Yiming ikke kan komme ind igen, og vi kan derfor ikke besøge Kina til sommer, som vi ellers havde planlagt,« siger Kjeld Gaard-Frederiksen.

Forløbet har taget så hårdt på familien, at den nu har besluttet sig for at forlade Danmark. De ønsker både at slippe ud af den usikkerhed, der præger deres hverdag og at sende et signal til den danske regering om, at dens udlændingepolitik har slået helt fejl.

Overblik: Her er sagen om udvisning af 13-årige Yiming

»Vi er i gang med at undersøge vores muligheder. Måske en ny udsendelse med Forsvaret, og jeg er også begyndt at søge job i udlandet. Eller også vælger vi at flytte til Flensborg og benytte os af EU-retten. Tiden vil vise, hvilken løsning der bliver aktuel,« fortæller Kjeld Gaard-Frederiksen og forklarer, at det kun er de praktisk omstændigheder, der afgør hvor hurtigt, familien kan komme afsted.

I mellemtiden passer 14-årige Yiming sin skole i Silkeborg, hvor familien bor, og bliver langsomt mere og mere integreret. Derfor har det ifølge Kjeld Gaard-Frederiksen også store konsekvenser for både hende og resten af familien, at de skal forlade det liv, de kender.

»Min datter har det jo godt i sin skole og taler rigtig godt dansk, så det bliver svært at skulle give hende et nyt liv og et nyt sprog én gang til. Desuden har jeg to drenge fra et tidligere ægteskab, og det får jo også store omkostninger for dem,« siger han.

Skoleleder: Yiming bliver kun mere tilknyttet Danmark i ventetiden

Familien overvejer dog ikke at vente og se tiden an, til afgørelsen falder til maj. Det skyldes bl.a., at Kjeld Gaard-Frederiksen ikke har meget tiltro til det danske udlændingesystem.

»Selv hvis vi får medhold i klagen, så er vi langt fra i mål, idet sagen så bare ryger tilbage til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, så det kan tage lang tid,« siger han.