Bispebjerg Hospital har søgt om seks dispensationer hos Københavns Kommune for at kunne realisere det planlagte byggeri af et akuthus.

Hvis ikke de går igennem, kan det få fatale konsekvenser for byggeriet, vurderer hospitalsledelsen.

Beslutter kommunen at udarbejde et tillæg til lokalplanen frem for at give dispensationer, vil det forsinke byggeriet med et år, og »dette svarer til en mistet driftseffektivisering på 145 mio. kr.«, står der i ansøgningen fra hospitalet. Herudover vil de 150 personer, som i dag er rådgivere på byggeriet, skulle »stå stille« i et år, og det svarer til »100 mio. kr. i ekstraomkostning«.

Hvis Københavns Kommune i stedet vælger, at byggeprojektet skal tilpasses lokalplanen, vil det kunne betyde færre sengepladser – ifølge ledelsen vil antallet i hvert sengeafsnit formentlig falde fra 29 til 26.

Det er paradoksalt, at netop lokalplanen er en udfordring for den videre byggeproces, lyder det fra flere sider. For da ledelsen på Bispebjerg Hospital i 2015 tog den beslutning – som siden er blevet kritiseret i Klagenævnet for Udbud – at KHR Arkitekter skulle vinde arkitektkonkurrencen, blev det i høj grad forklaret med, at projektet fra det konkurrerende firma C.F. Møller – som ellers stod til at vinde – krævede dispensation fra lokalplanen.

Det var for stor en risiko at løbe, for uden en sådan ville det kunne betyde en ekstraomkostning på 50-75 mio. kr., lød det fra hospitalsledelsen.

Uro på Bispebjerg: »Man har taget røven på os« En ansøgning på 16 sider rokker ved Bispebjerg-forklaring.

Niels Høiby (LA), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, »stoler ikke længere på de ansvarlige for byggeriet«.

»At man fravalgte et projekt, fordi det krævede en dispensation, og nu bygger et projekt, som kræver seks dispensationer, er helt hen i vejret. Hvor er linjen i deres argumentation? Tankens klarhed eksisterer ikke,« siger han.

Bispebjerg Hospital vil ikke kommentere sagen.