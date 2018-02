Sammenbrud over hele linjen: Nu skal forligsmanden afværge storkonflikt

Tirsdag eftermiddag brød overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og de knap 140.000 lønmodtagere på det regionale område sammen.

Det oplyser Socialpædagogerne.

Dermed er der fuld plade med sammenbrud i forhandlingerne om 745.000 offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår.

Fredag brød forhandlingerne for de 180.000 statsansatte sammen, og mandag aften fulgte så forhandlingerne for de flere end 500.000 ansatte i kommunerne. I lyset af disse to store sammenbrud var det forventet, at også regionernes forhandlinger tirsdag ville ende uden resultat.

Parterne Forhandlingerne for 750.000 offentligt ansatte foregår på tre områder: På statens område mellem Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen og fagforeningerne i Central-organisationernes Fællesudvalg (CFU).

I kommunerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og lønmodtagernes forskellige organisationer med Anders Bondo som chefforhandler.

I regionerne mellem Danske Regioner og Forhandlings-fællesskabet, hvor sygeplejerskernes formand Grete Christensen, er chefforhandler.

Hårdknuden skyldes uenighed om de ansattes lønudvikling, oplyser Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, i en pressemeddelelse.

»Arbejdsgiverne nægter at sikre reallønsfremgang for de offentligt ansatte, og jeg må gentage, at jeg synes, det både er helt unødvendigt og helt urimeligt. Hvis man vil have en effektiv og velfungerende offentlig sektor, og hvis også i de kommende år skal sikre rekrutteringen af den rigtige faglighed i det offentlige, skal man sikre en lønudvikling, der afspejler, hvad der sker i det øvrige samfund. Det er simpelthen uklogt ikke at gøre det,« siger Benny Andersen.

Løkke beklager sammenbrud om overenskomster

De regionalt ansattes chefforhandler Grete Christensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd, bekræfter over for TV 2, at regionernes lønudspil ikke matchede medarbejdernes krav.

»Rammen svarer ikke til de forventninger, vi har i forhold til vores medlemmer,« siger hun og peger på, at de offentligt ansatte fik »meget små« lønstigninger i både 2011, 2013 og 2015, fordi det var krisetid. Men nu er krisen ovre, og derfor kræver fagforeningerne nu større lønstigninger.

Regionernes chefforhandler, den midtjyske socialdemokrat Anders Kühnau, ærgrer sig over, at de regionale forhandlinger ikke har båret frugt, men han afviser, at regionernes lønudspil har været for fedtet:

»Ansatte i regionerne skal have en fair og ordentlig løn for det arbejde, de udfører. Derfor har vi i vores forhandlinger taget udgangspunkt i en lønstigning, som ikke alene sikrer reallønnen men også en reallønsfremgang. Desværre er de faglige organisationers lønkrav så meget højere end vores udgangspunkt, at det slet ikke spiller sammen med resten af det danske arbejdsmarked,« siger han i en pressemeddelelse.

FOA efter nedbrud: Sandsynlighed for forlig er lille

Fra onsdag overtager Forligsinstitutionen derfor forhandlingerne på alle tre hovedområder og skal forsøge at indgå forlig, der kan afværge en storkonflikt.

Onsdag er samtidig dagen, hvor parterne kan indgive henholdsvis lockout- og strejkevarsler, som skal varsles mindst fire uger før, en konflikt kan træde i kraft.

Fagforeningerne er allerede i fuld gang med at planlægge eventuelle strejker, som blandt andet vil ramme skoler, ældreplejen, hospitaler og den pædagogiske sektor.

Pædagogernes fagforening, BUPL, planlægger, at ca. 6.000 af landets godt 50.000 pædagoger, skal nedlægge arbejdet, hvis det kommer så vidt. Og hos FOA er der udpeget strejkearbejdspladser i bl.a. ældreplejen, på hospitalerne og i den pædagogiske sektor over hele landet. Ligeledes forventer lærerne i Danmarks Lærer Forening, DLF, at koordinere arbejdsnedlæggelserne således, at hele skoler må lukke, hvis det bliver nødvendigt.

98 kommuner i farezonen: Pædagoger og lærere vil lukke alle skoler i enkelte kommuner Kun hver niende lærer og pædagog skal strejke, hvis de offentlige overenskomstforhandlinger ender i konflikt. Men dér, hvor det sker, kommer det til at kunne mærkes.

Det ligger endnu ikke fast præcis, hvilke ansatte, der skal blive hjemme. En storkonflikt kan desuden tidligst ramme landet omkring 1. april, da de nuværende overenskomster udløber ved udgangen af marts.

Dertil kommer, at forligsmanden Mette Christensen har mulighed for at udsætte en eventuel konflikt i op til 14 dage, hvis hun vurderer, at der er reelle muligheder for at indgå et kompromis.

Ud over at forsinke strejker og lockouter, kan hun indkalde parterne til forhandlingsbordet og kræve, at alle relevante oplysninger lægges frem i bestræbelserne på at finde en løsning.

Eksperterne er - næsten - enige: Derfor ender det ikke i strejkekaos Det gav god mening at tage en konflikt med landets lærere i 2013, mener eksperter. I dag er situtionen en anden.

Den 72-årige Mette Christensen er forhenværende vicepræsident i Sø- og Handelsretten og har flere årtiers erfaring fra det danske domstolssystem. Hun har allerede har indbudt parterne til en orienterende møde torsdag.

Langt størstedelen af regionernes ansatte arbejder på landets hospitaler, og chefforhandler Anders Kühnau (S) advarer om konsekvenserne af en større arbejdsnedlæggelsen.

»Det er meget bekymrende, at de faglige organisationer truer med at lade en konflikt ramme hospitalerne. Det er et stort ansvar for patienters helbred, der følger med at udtage grupper af hospitalsmedarbejdere fra arbejdet,« siger han.