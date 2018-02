Historiker om begravelsestale: Smertepunkter er vigtige

Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen nævnte tirsdag i sin begravelsestale om prins Henrik flere af de negative vibrationer, der har været omkring prins Henrik gennem årene.

Det er ifølge historiker ved Københavns Universitets Sebastian Olden-Jørgensen et klogt og rigtigt valg.

- Ved et dødsleje taler man altovervejende pænt om den afdøde, men man bliver også nødt til at tale om smertepunkterne, der er virkelig vigtige og som har betydet rigtig meget. Det som alle folk ved og tænker på.

- Hvis ikke man gør det, så fremstår man i bedste fald overfladisk og i værste fald som hykler. Ingen af delene passer på Erik Norman Svendsen, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen kom blandt andet ind på, at prins Henrik til tider har følt sig mobbet af pressen og overset på grund af sin titel som prinsgemal.

Historiker Sebastian Olden-Jørgensen mener, at det var klogt ikke at vige udenom, selv om det var en svær situation.

- Manden og situationen krævede, at der blev talt om det. Derved kan man også en have kontrol over situationen, så man ikke bagefter bliver anklaget for at have veget uden om. Derfor var det også forventeligt.

Kongehusets præst: Virkelighedstro begravelsestale er vigtig

- Hvis det var blevet fortiet, så havde det givet et indtryk af, at der manglede en ærlighed, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Erik Norman Svendsen har været kongehusets præst i ti år, og derfor var han den helt rigtige til at tale om smertepunkterne omkring prins Henrik.

- Han er den perfekte til at sige den slags ting stille og roligt og værdigt, siger Sebastian Olden-Jørgensen.