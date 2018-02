Prins Henriks kiste fik påkastet jord fra Marselisborg og Cayx

Offentlig forskning understøtter ikke tilstrækkeligt fremtidens måde at drive virksomhed på, mener Dansk Industri.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

En særlig dag for Lars Gynther og Henry Poulsen:

To modekendisser ville skubbe designer Stine Goya og selskabet bag ud i verden. Nu er de begge efter få år igen ude af ejerkreds og bestyrelse i samme selskab. Finans

Selv genopdragelsesrejser på få måneder kan have store konsekvenser for de unge.

Præsidenten reagerer på pres fra skoleelever i Florida, som har indledt en kampagne for mere våbenkontrol.

Det var det rigtige valg af kongehusets præst at nævne smertepunkterne omkring prins Henrik, mener historiker.

Mens kirkeklokkerne ringede, og Batteriet Sixtus på Holmen affyrede en sidste sørgesalut for prins Henrik, tog den nærmeste familie en sidste privat afsked med prinsen.

Den jord, som kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen kastede på prins Henriks kiste under tirsdagens bisættelse, stammer fra parken omkring Marselisborg Slot og vinmarkerne ved regentparrets franske vinslot, Château de Cayx.

Beboerne i Ceres Hus er modstandere af et hellested for socialt udsatte på nabogrunden og efterlyser i stedet hjælp til de socialt udsatte.

Såkaldt "pulserende polarlys" er nu mindre mystisk, efter forskere for første gang har observeret dannelsen af det smukke fænomen.

Fejlen opstår, hvis man modtager en besked med et bestemt tegn.

Tina Dalbøge fortæller, hvordan man med enkle og forhåndenværende midler kan pynte et bord til fest.

Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Du skal helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm, for at det er en god idé, siger eksperter.

