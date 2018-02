Kongehusets præst: Virkelighedstro begravelsestale er vigtig

Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, der tirsdag stod for ceremonien ved prins Henriks bisættelse, overraskede måske nogle med sin tale om prinsen.

I talen nævnte han blandt andet, at prinsen til tider følte sig mobbet af den danske presse og overset på grund af sin titel som prinsgemal.

Men det er bestemt ikke tilfældigt, at disse momenter i prinsens liv blev nævnt i talen.

- Man skal se på mennesket i dets brogede mangfoldighed. Der hører både lykkelige stunder og vanskelige øjeblikke med. Begge dele hører med.

- Jeg mener, det er vigtigt, når man skal tale om et menneske ved en begravelse, at man ikke tegner et glansbillede. Det skal være et virkelighedstro portræt. Der hører både op- og nedture med, siger Erik Norman Svendsen.

Han forberedte sig på opgaven på samme måde, som han plejer, når han skal stå for en begravelse. Der var dog alligevel nogle forskelle.

Eksempelvis hjalp det, at han både har læst prinsens egen bog "Skæbne forpligter" og journalist Stéphanie Surrugues portrætbog af prinsen.

Noter derfra og samtaler med dronningen har været udgangspunkt for talen, der hverken er blevet godkendt eller set af kongefamilien, før den blev afholdt.

Erik Norman Svendsen har været kongehusets præst i ti år, så også derigennem har han lært prins Henrik og de øvrige familiemedlemmer at kende.

Han mener, at ærlighed og troværdighed er nogle af de vigtigste elementer i en begravelsestale. Det kan kun opnås på en måde.

- Både vores bedste egenskaber og vores fejltagelser eller mindre flatterende sider skal med i en begravelsestale.

- Det værste, man kan opleve i en begravelsestale, er, hvis den afdøde kun bliver skamrost. Det er ikke troværdigt, og det er ikke ærligt, siger kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen.