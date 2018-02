Meningsmålinger gennem tre årtier modsiger Mette Bocks omstridte prins Henrik-opslag

Meningsmålinger gennem tre årtier peger på, at kulturminister Mette Bock (LA) måske tager fejl i sin antagelse om danskernes forhold til prinsen.

»Folket kunne nemlig ikke rigtig li’ manden. Han var anderledes. Kom fra et andet land. Lærte aldrig at tale helt dansk, som vi bedst kan lide det. Og så interesserede han sig for de skønne kunster. Musik, skulptur, billedkunst, litteratur. Meget mærkeligt. Så han blev mobbet,« skrev kulturministeren på sin Facebook-side.

I opslaget kaldte hun blandt andet danskerne for hykleriske og mente ikke, at prinsen havde fået den behandling, som han fortjente.

Kulturministeren om prins Henrik: »Hykleriet vil ingen ende tage«

Men det udsagn er mange danskere bestemt ikke enige i.

Mange af dem skriver, at kulturministeren mangler situationsfornemmelse, og at de ser det som usmageligt, at hun bruger prinsens dødsfald i en politisk agenda.

Andre harcelerer over, at kulturministeren skærer alle over én kam. De mener, at mange mennesker var glade for og stolte af, at prinsen repræsenterede Danmark.

»Du skriver, “folket” ikke rigtig kunne lide ham, og dermed er “folket” hyklere og mobbere! Jeg er en del af “folket”, og jeg vil meget gerne have mig frabedt mig din dom som værende hykler og mobber,« lyder det blandt andet.

Danskerne raser over kulturministerens prinse-opslag: »Skam dig Mette Bock«

Og kigger man i en database over meningsmålinger, tegner der sig et noget andet billede af danskernes forhold til prinsen, end det kulturministeren har givet udtryk for.

Gennem tre årtier har Gallup og Sonar nemlig spurgt danskerne, hvordan de synes, at prins Henrik klarer sine opgaver som prinsgemal. Svarene taler sig eget tydelige sprog:

I 1978 svarede 78 procent, at han klarer det strålende/godt.

I 1987 svarede 87 procent, at han klarer det strålende/godt.

I 1992 svarede 73 procent, at han klarer det meget godt/godt.

Meningsmålingerne bekræfter dermed det, som mange danskere har anfægtet i kølvandet på kulturministerens opslag. At de rent faktisk godt kunne lide prinsen og hans særegne måde at være på.

Tilbage står kun spørgsmålet, hvad kulturministeren bygger sin antagelse på. Hun har indtil videre ikke ønsket at knytte yderligere kommentar til sagen, men henviser blot til hendes Facebook-opslag.