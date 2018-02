Kulturministeren om prins Henrik: »Hykleriet vil ingen ende tage«

Et dejligt menneske med en stor personlighed. Helt sin egen.

Sådan vil den danske kulturminister, Mette Bock (LA) huske prins Henrik, der tirsdag aften sov stille ind i familiære omgivelser på Fredensborg Slot, omgivet af sin hustru, dronning Margrethe, og sine to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.

Men den opfattelse mener hun ikke at have delt med alle danskere. Mette Bock kalder ægteskabet mellem dronning Margrethe og prins Henrik for en lykkelig kærlighedshistorie - men et ulykkeligt kulturmøde.

»Folket kunne nemlig ikke rigtig li’ manden. Han var anderledes. Kom fra et andet land. Lærte aldrig at tale helt dansk, som vi bedst kan lide det. Og så interesserede han sig for de skønne kunster. Musik, skulptur, billedkunst, litteratur. Meget mærkeligt. Så han blev mobbet,« skriver kulturministeren på sin Facebook-side.

Uffe Ellemann-Jensen: »Prins Henrik var en sprudlende rejseledsager«

Helt galt gik det, da prinsen gav udtryk for et ønske om at bevare sin identitet, konstaterer Mette Bock. Selvom »vi tvang ham til at skifte havn« - som ministeren udtrykker det - blev franske Henri aldrig helt til danske Henrik, lyder det.

Ministeren er i sit opslag ude med en opsang til kritikerne, som med hendes ord har »mobbet« prins Henrik.

»Mobberne vil i dag svømme over med nekrologer om dette fantastiske menneske, der var spændende, anderledes, sprudlende og helt sig selv. Hykleriet vil ingen ende tage. Vi er heldigvis gode til det med eventyrene om kærlighed. Vi har til gengæld brug for at blive bedre til det med kulturmøder,« skriver kulturministeren.

Hendes partifælle og bror, udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), er en af de mange andre politikere, der onsdag formiddag hylder prins Henrik på de sociale medier. Samuelsen beskriver ham som et »dybt begavet, nysgerrigt, musisk, varmt, humoristisk og nuanceret menneske«.

»Hans bortgang er et stort tab for den nærmeste familie, men også for Danmark. Han bidrog med langt mere end han blev anerkendt for,« skriver udenrigsministeren.

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, mener også, at danskerne bør takke prins Henrik for hans indsats.

»Prins Henrik har ydet en stor og flot indsats for Danmark. Det skylder vi ham stor tak for,« skriver han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver, at han er »dybt berørt« og hylder prinsen for »sit engagement og sin karismatiske personlighed«, mens Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i sit mindeord ligeledes kalder hans død for »et stort tab« for Danmark og familien.

Prins Henrik blev 83 år.