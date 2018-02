Danskerne raser over kulturministerens prinse-opslag: »Skam dig Mette Bock«

»Det blev en lykkelig kærlighedhistorie. Men et ulykkeligt kulturmøde.«

Sådan beskrev Liberal Alliances kulturminister, Mette Bock (LA), i går ægteskabet mellem dronning Margrethe og prins Henrik i et Facebook-oplag. Hun mener, at danskerne har opført sig hyklerisk efter, at prins Henrik tirsdag aften gik bort, og beskylder den danske befolkning for at have »mobbet« prinsen.

»Og mobberne vil i dag svømme over med nekrologer om dette fantastiske menneske, der var spændende, anderledes, sprudlende og helt sig selv. Hykleriet vil ingen ende tage,« skriver hun.

Kulturministeren om prins Henrik: »Hykleriet vil ingen ende tage«

Men danskerne er ikke enige med ministeren.

På nuværende tidspunkt har 647 personer kommenteret opslaget på Facebook, og rigtig mange af dem, der har responderet, er decideret rasende over Mette Bocks (LA) udmelding.

Mange giver i deres kommentarer udtryk for, at de mener, at kulturministeren mangler situationsfornemmelse, og at de ser det som usmageligt, at hun bruger prinsens dødsfald i en politisk agenda.

Desuden harcelerer flere over, at Mette Bock med sit opslag »skærer alle over en kam«, da mange af dem, ifølge dem selv, var rigtig glade for og stolte af, at prinsen repræsenterede Danmark.

Prins Henrik fylder aviserne: »Du var konge«

Ifølge Mette Bock kunne danskerne ikke lide Prins Henrik, og hun mener, at prinsen aldrig blev rigtig dansk. Flere af dem, der har kommenteret opslaget, drager paralleller mellem Liberal Alliances stramme udlændinge politik og ministerens opslag og udleder, at Mette Bock (LA) burde feje for egen dør, før hun angriber danskerne.

Mette Bock har endnu ikke ønsket at kommentere sit Facebook-opslag.