Dyrenes vagtcentral om strandede sæler: De hviler sig bare

Når skoleferien indtræffer i næste uge, regner Dyrenes Vagtcentral med at få travlt.

Typisk får vagtcentralen nemlig i denne friperiode ekstra mange opkald fra bekymrede danskere om sæler i nød.

Men selvom sælerne ligger stille i vandkanten, er der sædvanligvis ikke noget at bekymre sig om, siger Dyrenes Beskyttelse.

»Sæler kan ikke opholde sig i havet hele tiden. De har faktisk behov for hvile på stranden eller en sten. Hvis man ser en sæl, der ligger alene på stranden, er det vigtigt at huske på, at det er helt normalt, at de også hviler sig engang imellem. Der er derfor ikke noget usædvanligt ved, at den bare ligger i sandet,« siger biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Skulle sælen til gengæld vise tydelige skader på tegn eller sygdom, opfordrer organisationen til, at man griber røret og ringer 1812. Ud fra sælens tilstand kan vagtcentralen hjælpe med at vejlede om, om dyret skulle være i nød.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at at man desuden holder afstand til dyrene. De vil føle sig truet, hvis et menneske nærmer sig.

Man skal i øvrigt også tage det roligt, hvis man ser en svane ligge stille på isen, understregede organisationen i december. Det er nemlig helt normalt, at svaner sidder stille for at spare på kræfterne - og ikke fordi, de er frosset fast.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er antallet af svanerelaterede henvendelser steget markant mellem 2015 og 2017. Også politiet rykker ud til nødstedte svaner, der viser sig slet ikke at være i nød.

Så sent som tirsdag tog Københavns Vestegns Politi ud til en redningsaktion ved et vandhul i Ballerup, hvor en svane skulle være frosset fast.

»Midt i patruljens redningsaktion rejste den sig dog og gik fra stedet. Vi beklager forstyrrelsen og er glade for at den ikke var kommet til skade,« rapporterede politiet efterfølgende.