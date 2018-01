Øjenlæge: Peberspray er nærmest det mest ufarlige, vi har

Du føler dig blind og får kraftige spasmer i øjenlågene og tåreflåd.

Men varige skader på øjnene ved brug af peberspray har Gøril Boberg-Ans, der er øjenlæge på Glostrup Hospital, ikke hørt om.

Regeringen har i et nyt forslag lagt op til at gøre det lovligt for alle danskere over 18 år at have en peberspray i hjemmet, ligesom personer med særligt behov kan få tilladelse til at medbringe en peberspray i offentligheden.

»Det er nærmest det mest ufarlige, vi har. Det er virkelig et godt middel, hvis man er trængt op i en krog. Personen, der bliver ramt, er handlingslammet i op til 45 minutter,« siger Gøril Boberg-Ans.

Hendes afdeling behandler af og til patienter, der har været udsat for peberspray. I de tilfælde bliver øjnene skyllet efter og dryppet med fluorescerende væske for at undersøge eventuelle skader på den øverste del af hornhinden.

Sprayen indeholder det aktive stof capsaicin fra chili eller cayennepeber, men det er i sig selv rimelig ufarligt for øjnene, vurderer Gøril Boberg-Ans.

»Det er bestemt ikke behageligt, men det går over og er ikke specielt farligt. Det sker, at folk gnider og skyller sig meget i øjnene og selv ridser det øverste lag i hornhinden. De fleste går hjem med øjendråber, som man kan købe i håndkøb,« siger hun.

Hun fraråder, at man bliver opfindsom og beskytter sig med alternativer til den indtil videre ulovlige peberspray - såsom hårlak og deodorant.

»Jeg kan ikke forestille mig, at hårspray er lige så effektivt, og deodoranterne ved vi jo ikke, hvad indeholder. Det bliver farligt, hvis der er syre og base i deodoranterne. Det kan forårsage ætsninger på hornhinden, og så er vi straks ovre i en anden kategori. Min vurdering er, at det er farligere end peberspray,« siger hun.

Men øjenskader er en ting. Pebersprayen kan have andre utilsigtede effekter, som gør, at det er farligt at bruge, siger Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

»Hvis man ikke rammer med peberspray, risikerer man at stå over for en angrebsmand, der bliver voldsomt aggressiv og måske vil gøre mere, end hvis han ikke var blevet angrebet med peberspray,« siger han til Ritzau.

Sundhedsstyrelsen har tidligere rådet om, at peberspray kun bør benyttes af særligt uddannet personel efter særlig instruks. Styrelsen oplyste også, at der i USA havde været en række dødsfald, der kunne være relateret til brug af peberspray.

Kun i et enkelt tilfælde var man dog rimelig sikker på, at dødsårsagen var peberspray. Den afdøde var astmatiker.