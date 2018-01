Kendt jysk kro må dreje nøglen om

Det er slut med »ærlig mad og ægte krostemning« på det historiske spisested Nilles Kro i Sabro nordvest for Aarhus.

Skifteretten har talt: Kroen er gået konkurs, advokaten er ved at gøre boet op, og Nilles Kro lukker dermed, lyder den triste nyhed på kroens hjemmeside mandag.

Navnet "Nille" stammer fra kroens grundlægger, gæstgiveren Niels Christian Andersen populært kaldet “Nille”, som åbnede kroen i 1952.

Dengang var beværtningen blot tænkt som et midlertidigt udskænkningssted på en grund, som tilhørte den nærliggende og endnu ældre Skjoldelev Kro. Men da dén lukkede, fik Nilles Kro permanent karakter som en videreførelse af Skjoldelev Kro, fremgår det af kroens hjemmeside.

Efter et par år fik kromanden Niels Christian Andersen bevilling som gæstgiver og beværter, og kroens fremtid var dermed sikret. I mere end 60 år er gæsterne således kunne valfarte til kroen for at spise gode danske retter som rødspætter, stegt flæsk eller Nilles gryde med intet mindre end fem slags kød.

Gennem tiden har kroen blandt andet huset debatmøder, økonomikonferencer for det for længst hedengangne Årshus Amt og generalforsamlinger i den lokale Venstre-kreds, som Uffe Ellemann-Jensen tilhørte frem til 1999.

Ejerne er skiftet flere gange, men i slutningen af 2014 overtog restauratøren Jens Holm kroen og har drevet den siden da.

Men nu ser det altså ud til at være slut. Efter næsten 200 år med krosted ved landevejen mellem Randers og Skanderborg.