Direktøren tog med overlægen på nattevagt: »Jeg er blevet klogere«

Hvis direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, skulle være uheldig at blive så syg, at hun må indlægges på intensivafdelingen på Odense Universitetshospital, vil hun være helt tryg.

Det sagde hun mandag morgen efter at have tilbagelagt en 20 timer lang aften- og nattevagt på afdelingen. Det var overlæge Kristian Rørbæk Madsen, der havde inviteret direktøren med på sin vagt for at give hende et indblik i arbejdet på sygehuset.

»Det har efterladt mig med et meget stort indtryk. Jeg har set nogle meget fagligt dygtige medarbejdere, som arbejder meget dedikeret og meget samvittighedsfuldt på at redde liv. Det er en til tider meget hektisk afdeling, hvor man skal holde hovedet koldt, og det har jeg oplevet, at de var rigtig dygtige til,« siger hun og tilføjer:

»Jeg er blevet klogere på, hvilket ansvar man hele tiden står med, og alle de indtryk vil jeg tage med mig i mit videre arbejde. Jeg vil gerne være med til at facilitere, at læger og sygeplejerske får ordentlige rammer, som de er trygge ved at arbejde i.«

Direktør skal på nattevagt for at se hverdagen på sygehuse

Svendborg-sagen En yngre kvindelig læge blev i fjor dømt en bøde på 5.000 kr. for at have udvist forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient på Svendborg Sygehus i august 2013.

Lægen bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret på en diabetespatient, men målingen skete aldrig. Patienten fortsatte med at få insulin og døde en måned efter indlæggelsen.

Lægen blev frifundet i byretten, men dømt i landsretten. Sagen skal nu for højesteret.

Sagen har fået flere læger til at kritisere styrelsen for bl.a. at fokusere på enkeltpersoners skyld og en bebrejdelseskultur.

Anledningen til besøget var et mistillidsvotum, som på 10 dage er blevet underskrevet af over 9.000 danske læger, og som protesterer mod Anne-Marie Vangsteds styrelse. Omdrejningspunktet for brevet er, at lægernes tillid til styrelsen er svækket efter en række meget omtalte sager - heriblandt den såkaldte Svendborg-sag.

Et af kritikpunkterne er kravene til journalføring, som man ifølge Kristian Rørbæk Madsen ikke kan opfylde i en travl hverdag. Det resulterer i, at han må give mundtlige beskeder, selv om det er i strid med kravene. På et pressemøde efter vagten sagde overlægen, at han i løbet af natten havde foretaget over 500 såkaldt mundtlige ordinationer for at redde patienter, når livet hang i en tynd tråd, og læberne blev først blå, så sorte.

»Jeg har ikke en jordisk chance for at nå at dokumentere dem. Jeg prøver bare at redde mine patienters liv, så godt jeg overhovedet kan. Og jeg kan ikke gå tilbage nu og dokumentere hundredvis af indgreb, dræn og rør og slanger, jeg har lagt i patienterne i nat for at redde deres liv. Det har jeg det egentlig godt med som læge, for det er rigtigt lægearbejde, men jeg ved, at jeg bryder loven og kompromitterer min egen retssikkerhed ved at prioritere patienternes ve og vel,« sagde han.

Svendborgsagen: Flere læger bliver politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Kristian Rørbæk Madsen fremhævede på pressemødet, at mange af hans yngre kollegaer bliver handlingslammede, når de får en fornemmeles af at blive kigget over skulderen. Han ønsker en læringskultur frem for en bebrejdelseskultur.

»Hvis det bliver ved at køre på denne måde, ødelægger det sundhedsvæsnet. Jeg råber vagt i gevær, fordi jeg er bekymret for patientsikkerheden, sådan som tilsynet drives nu med det politiske opdrag, der er,« sagde han på pressemødet.

Anne-Marie Vangsted sagde, at hun ikke kunne genkende, at alle de omtalte ordinationer var blevet udført, og at det handlede om tolkning af reglerne. Men hun er dybt berørt over underskriftindsamlingen, siger hun efter besøget til Jyllands-Posten.

»Det får mig til at reflektere over, at vi er nødt til at have en meget tættere dialog. Vi er nødt til at være meget tættere på den kliniske verden og arbejdet, der foregår derude. Det er vigtigt, vi kommer ud på deres hjemmebane og ikke kun inviterer hos møder hjemme hos os selv,« siger hun.

Ifølge Dagens Medicin vil direktøren videregive sine oplevelser til ministeren og tage sine erfaringer med til to nye arbejdsgrupper, der skal se på bekendtgørelsen om om journalføring og instrukser.

Lægeforeningens bestyrelsesformand, Andreas Rudkøbing, var også til stede på pressemødet. Han er glad for, at styrelsesdirektøren var villig til at møde op og se den kliniske virkelighed, men understreger over for Jyllands-Posten, at der er behov for at få sundhedsministeren til at forholde sig til lægernes kritik.