Der skal være højt til loftet i den politiske debat. Alt skal kunne diskuteres, også når det gælder indvandringen. Men der bør alligevel være en grænse ved ondsindet eller ligefrem hadefuld tale. Det er op til alle, der deltager i debatten, at bidrage til at undgå en forråelse og værne om kvaliteten i den fælles samtale, som den politiske debat skal være i et åbent og demokratisk samfund.

Anledningen til denne stilfærdige opfordring er de Facebook-opslag fra forskellige kandidater for partiet Nye Borgerlige, som Jyllands-Posten refererede i weekenden. Her forekom flere skribenter åbent at støtte brugen af skydevåben mod migranter og flygtninge. »Hvis skarpe skud er det eneste, de forstår, så er det det, der skal til,« hed det ét sted. »Skyd dem i benene,« skrev en anden. Dertil en del sammenligninger med, hvad man skal stille op med, hvad der blev kaldt invasive arter, der i bedste fald kan kaldes kyniske og menneskeforagtende.

Politik skal mødes med politik og diskuteres i det offentlige rum. Politik skal ikke mødes med sagsanlæg og føres i retssale, og man skal være varsom med straks at råbe »racisme« efter noget, man er uenig i. Det var, hvad der hærgede den danske udlændingedebat alt for længe, indtil de fleste – herunder medierne – fandt ud af at håndtere indvandringen som alle mulige andre emner, der skal behandles kritisk, ærligt og lige ud ad landevejen.

Alligevel er det her på kanten af en ny politisk sæson, der indledes tirsdag med Folketingets åbning, og som snart kulminerer i et folketingsvalg, på sin plads at minde alle deltagere i den politiske debat – professionelle som lægfolk – om deres medansvar for at værne om debattens niveau. Der må og skal simpelthen være en grænse for, hvor rå sprogbrugen kan blive ved omtalen af andre mennesker, uanset deres bevæggrunde for at søge mod Danmark.

Denne avis har altid advokeret for, at en spade skal kaldes en spade – sandelig også i indvandrerdebatten – og at man bare skal se til Sverige, hvis man savner dokumentation for, hvor forløjet debatten bliver, hvis medierne ikke tør varetage deres oplysningsforpligtelse. Men det er ikke en blankocheck til et sprogligt amokløb, som der desværre ses tendenser til i udlændingedebatten. Det er muligvis ikke nyt. Tilbage i 1980’erne blev et medlem af Fremskridtspartiet dømt for at have sammenlignet indvandrere med rotter, og også Mogens Glistrup blev i 2000 dømt for racisme. Det nye er de sociale medier, som gør det meget let meget hurtigt at få sine aggressioner ud til et meget stort publikum.

Deraf også behovet for at tænke over, hvad det egentlig er, man skriver om andre mennesker, og den grundlæggende opfordring til at finde en balance mellem at give sine holdninger til kende – gerne råt for usødet, som det hedder – og fastholde en almindelig anstand over for andre mennesker.

Det folketingsvalg, der nærmer sig, får igen, igen indvandringen som altoverskyggende emne, og det er helt berettiget i lyset af de voldsomme forandringer af det danske samfund, som den afstedkommer. Men det fritager ikke debattører af alle slags for en forpligtelse til at imødekomme et vist mål af respektfuldhed, og toppolitikerne må gerne gå forrest. Hold debatten om en stram og retfærdig udlændingepolitik på et sagligt spor, tak!

Det er sikkert håbløst altmodisch at minde om Voltaires berømte ord om, at han til døden ville forsvare sin modstanders ret til at være uenig. Men nu er det gjort alligevel.