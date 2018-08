Hvad der er sket i Chemnitz de seneste dage, kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver. Horder – der er ikke et andet ord – af hadefulde ofte sortklædte skikkelser vader gennem gaderne på jagt efter mennesker med udenlandsk udseende. Arme strækkes i vejret til Hitler-hilsen. Racisme ophøjes til noget efterstræbelsesværdigt. Politiet virker i stort omfang magtesløst.

Der er tale om en nedsmeltning, som – det manglede bare – har udløst et chok i Tyskland. Man kan sige meget om forbundsrepublikken, og det meste er positivt. Man har efter Anden Verdenskrig opbygget et i mange henseender mønstergyldigt demokrati. Genforeningen 1990 var en lykkelig begivenhed. Tyskland er igen en stor kulturnation udover at være kontinentets økonomiske lokomotiv. Det er – i takt med Trumps tirader, Storbritanniens udmeldelse af EU og alskens andre problemer – ved at påtage sig en vægtigere rolle i Europa.

Chemnitz, der ligger i det tidligere DDR, viser imidlertid, at ikke alle opgaver er løst tilfredsstillende, for nu at sige det mildt. Optøjerne blev udløst af drabet på en yngre mand, der sammen med to ledsagere var kommet i strid med bl.a. en iraker og en syrer. Manden blev stukket ihjel med en kniv, det er en forfærdelig gerning, og de mistænkte – irakeren og syreren – er varetægtsfængslet.

Egentlig burde historien ende her, men det gør den ikke. Der opstod lynhurtigt rygter om, at offeret ville beskytte sin kone mod seksuelle overgreb. Der taltes om voldtægt. Det fik folk på benene – almindelige borgere, men også højreekstremister, der som venstreekstremister sjældent lader en lejlighed til at skabe ballade passere. Ifølge politiet var konen ikke blevet chikaneret, truet eller noget som helst andet.

Urolighederne åbnede for sluser, der åbenbart havde været under pres i nogen tid. Og det synes endnu en gang bekræftet, at Østtyskland har et ganske særligt problem. Det er ømtåleligt, for kritik kan nemt blive stemplet som hovskisnovski, hvis den kommer fra Vesten. Men altså: højreekstremisme, fremmedfjendtlighed, sammensværgelsesteorier og foragt for demokratiet har bedre betingelser på de kanter end i resten af landet. Antisemitisme er heller ikke ukendt.

Baggrunden er sikkert mere end 50 års diktatur – først den nazistiske, siden den kommunistiske. Østtyskerne havde i modsætning til vesttyskerne ingen venlig besættelsesmagt, der efter krigen kunne bibringe dem demokrati og pluralisme. Man havde russerne.

Det fatale er, at der heller ikke efter Murens fald er sket alverden, når det drejer sig om at forklare det gode ved demokrati og retsstat. Regionale og nationale myndigheder lukkede øjnene for den tiltagende højreekstremisme. Selv lokale politistyrker har ofte refleksagtigt holdt med ekstremister, eller man gør i det mindste livet lettere for dem. Helt absurd var sagen om den såkaldte NSU-bande, der dræbte 10 mennesker; politiet mente, det måtte være et internt indvandreropgør, selv om alt pegede på nazimiljøet. Det varede en halv snes år, før også ordensmagten kunne se det.

Tyskland er – retfærdigt eller ej – ikke et almindeligt land. Mindet om Det Tredje Rige og Holocaust gør, at ugerninger som i Chemnitz får en særlig dimension. Forbundspræsidenten, kansleren og mange andre har de forgangne døgn ytret sig rigtigt og klogt. Hvad der nu er brug for, er, at problemet angribes lokalt med hjælp fra Berlin. Man kan i hvert fald ikke længere sige, at det ikke eksisterer.