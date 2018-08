En by fuld af vrede: Knivdrab har ført til voldsomme uroligheder i tysk by

Politiet i Chemnitz mistede fuldstændig kontrollen under uroligheder i byen mandag aften, da en stor hob vrede mennesker gik gennem byens gader for at demonstrere mod indvandring.

Seks mennesker blev såret.

Både søndag og mandag har der været voldsomme uroligheder i byen, og mandag aften samledes flere grupper for at gå gennem gaderne og råbe slagord som »ud med kriminelle udlændinge« og »dem, som ikke elsker Tyskland, skal ud af Tyskland«.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var nogle af de forsamlede personer stærkt højreradikale og heilede, mens andre angreb moddemonstranter og journalister.

Højrefløjen i Chemnitz: Lad os sammen vise, hvem der bestemmer her i byen Under en demonstration gik deltagerne flere gange til angreb på tilfældige personer, som de troede havde indvandrerbaggrund.

Urolighederne blev udløst, efter at en 35-årig tysk mand i weekenden blev dræbt med flere knivstik, og flere andre såret under en byfest. To mænd - asysøgere fra henholdsvis Irak og Syrien - blev varetægtsfængslet for drabet.

Hurtigt begyndte der at cirkulere rygter om, at den 35-årige blev dræbt, efter at han og andre tyskere forsøgte at forhindre en gruppe udlændinge i at chikanere en kvinde.

Politiet i Chemnitz har ikke kunnet bekræfte de rygter og har samtidig bedt de lokale om »ikke at puste til spekulationerne«. I politiets pressemeddelelse står der, at det var en »forudgående verbal ordveksling«, der førte til knivstikkeriet.

Regering fordømmer vold mod udlændinge i tysk by

Delstaten Sachsens indenrigsminister, Roland Wöller, har kommenteret situationen, som ifølge ham eskalerede voldsomt mandag. Politiet satte derefter alt ind på at genoprette ro og orden i Chemnitz' gader.

Roland Wöller påtalte her også den ondsindede stemning, som især på internettet spreder had.

»Denne situation er uudholdelig for mig og for mange andre. Der er spekulationer, falske meddelelser og direkte løgne,« sagde han mandag på et pressemøde, hvor han også udtrykte sin sorg over den 35-åriges død.

»En person er blevet dræbt. Det er en frygtelig handling. Vores sympati går til familien«.

Demonstranter tændte mandag romerlys under protesterne. Foto: Matthias Rietschel/AP

De tyske medier har dækket situationen i Chemnitz tæt. Tirsdag morgen har avisen Welt skrevet om begivenhederne, at Chemnitz er »en by fuld af vrede« og beskriver, hvordan nogle af indbyggerne er uforstående over for, at politiet vil gribe ind over for de højreorienterede, men ikke over for »de virkelig kriminelle - de knivstikkende migranter«.

Tirsdag vil politiet i Sachsen udsende en længere erklæring om de seneste dages uroligheder.

Delstaten Sachsen er centrum for store kulturelle spændinger mellem nationalistiske, politiske grupper og nytilkomne asylsøgere.

Kriminalstatistikker for de seneste tre år viser, at kriminaliteten begået af indvandrere er stigende, og at denne gruppe især begår tyverier og udøver vold. I 2017 var der i alt 19.769 lovovertrædelser begået af indvandrere. En lille gruppe på i alt 677 personer med ophav i Libye, Tunesien, Marokko og Georgien står for over en tredjedel af alle disse.

Demonstranter marcherer med tyske flag mandag i Chemnitz. Foto: Jens Meyer/AP

I 2015 og 2016, da kansler Angela Merkels åbne flygtninge- og indvandrerpolitik skabte stor uro blandt hendes politiske modstandere, var der ofte demonstrationer mod flygtninge i Sachsen. Den islamfjendtlige bevægelse Pegida er opstået i byen Dresden i Sachsen, og det højreorienterede parti Alternativ for Tyskland (AfD) blev største parti i delstaten ved forbundsdagsvalget i efteråret.