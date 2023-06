Universitetsaftalen er en rendyrket forringelse af vores uddannelser. Vi får færre lange uddannelser, et forringet optag og færre af de uddannelser, der rent faktisk klæder vores unge generation på til omtanke, samarbejde og almenmenneskelige værdisæt. Det er intet mindre end en katastrofe, det er ikke svært at få øje på.

Og samtidig står aftalepartierne gudhjælpemig og jubler, som om det her var årtiets succeshistorie.

Jeg læste på Facebook, at SF’s populære opkomling Jacob Mark er stolt af aftalen – og af, at det er lykkedes at flytte regeringen længere ned end de 50 pct. af alle kandidatuddannelser, som regeringen havde lagt op til skulle beskæres.

Goddag mand, økseskaft. Hvordan kan man være stolt af en aftale, der forringer vores uddannelser? Argumentet om, at man som parti har været med til at sikre lidt færre forringelser end det oprindelige udspil, har jeg altid været arg modstander af. Man bliver altså ikke politiker for at flytte andre partiers udspil eller holdninger lidt til den ene eller anden side. Politik handler om at kæmpe for det, man selv tror på – ikke flytte på det, de andre tror på.