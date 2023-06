Salige Jesper Langballe gav mig engang en vigtig lærestreg. Som journalistspire på Information havde jeg skrevet en artikel om DF-nestorens syn på homovielser. Flere kilder fik lov til at anklage ham for at være homofobisk. Han kom aldrig selv til orde i artiklen, fordi han ikke lige tog telefonen, da jeg forsøgte at indhente en kommentar.