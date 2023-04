Ups: Så skete det igen, at jeg blev mindet om realkredittens deroute

Så selv om belåningsgraden er meget lav (f.eks. under 25 pct.), sættes en sådan vurdering i gang, selv om der næppe er eksempler på, at lån, indenfor 25 pct. af ejendomsværdien, nogensinde er blevet nødlidende. I disse tilfælde er den personlige kreditværdighedsundersøgelse i øvrigt også uden reel betydning for långiverens sikkerhed.

Dette bureaukratiske problem blev jeg igen mindet om, da jeg skulle bidrage med en forespørgsel om et realkreditlån. Selv om den pågældende ejendom var blevet vurderet for 1 år siden, og belåningsgraden var under 25 pct., skulle realkreditinstitutionen alligevel atter vurdere ejendommen for ikke at komme i konflikt med reglerne!

Dette fortsatte bureaukratiske vanvid er så meget desto uforståeligt, da SVM-regeringen – i hvert fald på papiret, nemlig i regeringsgrundlaget – har kaldt til kamp mod bureaukratiet – i hvert fald i den offentlige sektor.

I afsnittet om frisættelse af den offentlige sektor i regeringsgrundlaget står indledningsvist: ”Regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på.”

Men mærkeligt nok og også tankevækkende står der intet om, at der også burde startes et opgør mod overdreven administration og bureaukrati i den private sektor, som er en følge af offentlige regler. Det er svært at forstå, at dette ikke er en fejl.

Der burde også igangsættes et opgør mod den bureaukratisering, der er sket af realkreditten med skiftet til at basere realkreditlån på primært personlig kreditværdighed. Og det er jo langt fra alene bureaukratiseringen, der er et problem. Denne overgang betyder jo også, at mange ikke kan få realkreditlån, selv om der er rigelig friværdi i deres ejendom – det gælder bl.a. for mange pensionister, der så tvinges til dyrere låntagning eller måske ligefrem til et uønsket ejendomssalg for at frigøre noget af friværdien.

Mange nuværende pensionister har jo planlagt at forsøde pensionisttilværelsen ved at frigøre friværdi i deres bolig. Hvorfor skal denne fornuftige adfærd straffes?