Serviceeftersyn kan nedbringe bureaukrati til gavn for eleverne

På mange måder er systemet omkring SPS en forvirret dinosaur fra fortiden. I dag skal erhvervsskolerne nemlig igennem en opslidende bureaukratisk proces for at kunne hjælpe de mange elever, der døjer med udfordringer, der kræver støtte for at gennemføre en uddannelse. Først skal eleverne til en samtale for at afklare, om de har behov for SPS, og dernæst skal skolen så søge om SPS på den enkelte elevs vegne. Nogle steder er det endda nået så vidt, at skolerne har indkøbt software specifikt til at søge SPS.

Systemet er et fortidsdyr, fordi det er indrettet til, at skolen skal søge støtte til én elev ad gangen. Udfordringen er bare, at virkeligheden har overhalet systemet. I dag vurderer læsevejledere, at op imod halvdelen af alle eleverne på erhvervsskolerne har læsevanskeligheder eller er ordblinde. Erhvervsskolerne skal dermed for op mod halvdelen af alle elever individuelt tage stilling til, om de skal have SPS og derefter søge SPS på vegne af eleven. Mon ikke det kan gøres lidt smartere, så vi kan frigøre tid og omsorg til de elever, der har mest brug for det? I forlængelse heraf ved vi, at hver anden erhvervsskoleelev med udfordringer dropper ud af deres uddannelse. Mere tid til SPS er dermed en vigtig brik i at mindske det høje frafald på landets erhvervsskoler og vi mener, at det er på høje tid med et serviceeftersyn af SPS-bureaukratijunglen.