Det er sympatisk, at Henrik Dahl ønsker at slå ring om den kunstneriske frihed – et helt grundlæggende princip for filminstituttets arbejde for dansk film. Men det er ærgerligt, at Henrik Dahl ikke sætter sig ind i tingene, før han farer til tasterne.

At bede om en mangfoldighedsredegørelse handler ikke om at indføre krav om en bestemt etnisk repræsentation i alle film. Det handler hverken om kvoter eller ensretning eller kunstnerisk begrænsning. At bede de mennesker, der producerer film i Danmark med offentlig støtte i ryggen, om at forholde sig til deres kunstneriske valg handler om bevidstgørelse. Om at se på sit filmhold, sit cast og den historie, man ønsker at fortælle med specifikt fokus på repræsentation og ligestilling. Hvis vi ønsker en filmkultur i Danmark, der afspejler det samfund, vi lever i, så skal de film, vi producerer, afspejle det.