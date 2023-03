Gitte Seebergs had til Israel er irrationelt

Gitte Seeberg har, som hun selv fremhæver på jp.dk/debat, i mange år været på nakken af Israel, som hun ønsker en boykot af. Afsættet for hendes seneste angreb på den jødiske stat er, at der netop nu udkæmpes en politisk kamp om magtfordelingen i det israelske demokrati. Israels højesteret er gennem et par årtier blevet mere aktivistisk og har tiltaget sig en magt, som der ikke er lovhjemmel til. De fleste israelere er enige om, at det er nødvendigt at rebalancere magtforholdet imellem landets regerende institutioner. Netanyahus nye regering er i gang med at gennemtrumfe en serie lovændringer, som vil trække balancen for meget i den anden grøft. Men det velfungerende israelske demokrati vil finde en løsning. Der ydes stor modstand fra Israels dynamiske civilsamfund. Landets bredt respekterede præsident, Isaac Herzog, har inviteret til forhandlinger. Den foreslåede lovændring har i øvrigt ikke noget med Netanyahus egne retssager at gøre, som Gitte Seeberg fejlagtigt påstår.