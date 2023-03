Netanyahu er i gang med at forvandle Israel til et diktatur

Jeg har i mange år talt for en langt hårdere politisk linje over for Israel og premierminister Netanyahu. De menneskerettighedskrænkelser, som Israel står bag, er veldokumenterede, og realiteten er i dag, at mange af palæstinensernes helt basale frihedsrettigheder er taget fra dem i det, der de facto er en apartheidstat. Hertil kommer den vedvarende udbygning af bosættelserne. I realiteten er en tostatsløsning ikke længere en mulighed. Hele Vestbredden er et puslespil, hvor palæstinenserne dårligt kan bo grundet de mange bosættelser, som nu ligger på de bedste og mest frodige dele af Vestbredden.

Men med sine seneste udemokratiske aspirationer har Netanyahu mødt modstand fra uventede kanter.

Netanyahus regering vil ændre lovgivningen, så et flertal i parlamentet kan omgøre domme i landets højesteret, ligesom man vil ændre, hvem der udpeger dommere til højesteret.

Enhver, der har bare en lille smule forstand på demokrati og magtens tredeling kan se, at det skriger til himlen. Kan se, hvor udemokratisk og diktatorisk det er.

Det har fået store dele af den israelske befolkning til at vende sig mod Netanyahu, der i øvrigt selv for tiden – meget belejligt, hvis ændringen vedtages – er tiltalt i tre retssager.

I ugevis har hundredtusindvis demonstreret for demokratiet. Det kan Netanyahu måske leve med. Men kritikken kommer også fra nogle af de mest respekterede embedsmænd i landet. Det kommer fra efterretningstjenesten Mossads topfolk. Det kommer fra specialstyrker, fra hæren, fra piloter i luftvåbnet.

Den tidligere premierminister Ehud Barak har offentligt advaret mod, at Israel er få uger fra et blive et diktatur. Netanyahu er blevet sammenlignet med Orban på steroider. Alligevel fortsætter han ufortrødent.

Vesten og især USA har et ansvar for at bremse Netanyahu, hvis ikke Israel selv kan det. Den danske regering må også klart og utvetydigt stille sig på demokratiets side.

Politisk har Israel udviklet sig mere og mere højreorienteret, og ikke mindst har rabiate religiøse kræfter fået medvind. Tiden er inde til, at der skal lægges pres på - på alle tænkelige måder.

Ligesom vi behandler Putin, som den paria han er, skal Netanyahu behandles på samme måde. Ligesom vi gør modstand mod Putins invasion af Ukraine, skal vi gøre modstand mod Israels overtagelse af palæstinensisk land i form af bosættelser. Ligesom vi begrænser samhandlen med Rusland, skal vi begrænse samhandlen med Israel.

For det er en totalt uholdbar vej, Israel er på vej ned af.

Mange kalder Israel for Mellemøstens eneste demokrati. Det er en sandhed med modifikationer. Alt for længe har palæstinenserne levet under militær straffelov, men israelerne lever i al fald indtil nu i et retssamfund. Men hvis Netanyahus seneste angreb på magtens tredeling bliver til virkelighed, er det endegyldigt slut med at kunne kalde Israel et demokrati. Sørgeligt, at vi er nået dertil.