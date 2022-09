Vi har ikke råd til at ideologisere fødevareproduktion

Anders S. Barfod fra Aarhus Universitet og Lars Dinesen, IPBES, skrev for nylig i JP en lang jeremiade over dansk landbrug og skovbrug: ”Er vi klar til en gennemgribende forandring?” – ”Danskerne har et udpræget nyttesyn i forhold til naturen. Den eksisterer primært for vores skyld” (normen fra første mosebog). De vil ”redde