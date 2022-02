I Danmark har vi en stolt tradition for, at alle børn skal lære at tænke selvstændigt og kritisk, og at de kan tage stilling til det, de lærer. Vi har 60 års tradition for at gøre op med udenadslære.

Indtil nu, desværre. For når socialdemokrater og borgerlige vil af med »akademiseringen«, så angriber de netop de typer af undervisning, der skal til for at fremme kritisk tænkning, myndiggørelse og selvstændighed.