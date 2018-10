Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, siger, at hun vil være børnenes minister. Det hilser jeg velkommen. Som jordemoder gennem mere end 40 år vil jeg gerne minde Mette Frederiksen om, at barnets liv begynder ved undfangelsen. Det er fra undfangelsen og i tiden umiddelbart efter fødslen, at vitale fundamenter etableres på alle niveauer: fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt og relationelt. Jeg vil gerne minde om, at den allerbedste investering i menneskene er en investering i graviditetsperioden og de første 3-4 år af barnets liv. Det er her, at hele grunden til resten af tilværelsen bliver lagt. Det betyder, at der især skal investeres massivt i indsatser, der fremmer barnets sunde udvikling fra før fødslen, til barnet når skolealderen. Hvis S-formanden bidrager til at styrke hele foster-spædbarnsperioden og det lille barns opvækstperiode, kan hun med stolthed kalde sig børnenes minister.

