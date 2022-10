31/10/2022 KL. 08:00

På en mark på Midtsjælland vil en gruppe borgere bygge deres egen landsby: »Lige nu øver vi os på at være et fællesskab«

Den store interesse for at rykke sammen i bofællesskab kan betyde, at der om få år ligger hele landsbyer af bofællesskaber udenfor de store byer. I udkanten af Hvalsø på Sjælland har 24 børn og voksne taget forskud på drømmen og er flyttet ud på de bare marker i skurvogne.