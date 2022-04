25/04/2022 KL. 21:00

Et brugt køkken er godt for både pengepungen og klimaet – men det er ingen let opgave at få til at passe

Genbrug er blevet mere populært, og inden for de sidste par år er antallet af annoncer for brugte køkkener også steget. Men hvad skal man overveje, inden man kaster sig ud i at sætte et brugt køkken op?