Tivoli Friheden får lavet ekstra tilsyn inden genåbning

Når Tivoli Friheden i Aarhus formentlig en gang i næste uge genåbner sine forlystelser, vil der være foretaget et ”ekstra-ekstraordinært tilsyn” af forlystelserne.

Det siger direktør Henrik Ragborg Olesen til TV 2.

- Det er ikke, fordi vi forventer at få noget ud af det. Men det er for at betrygge de operatører og de kolleger, der skal åbne forlystelserne, siger han til TV 2.