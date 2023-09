Op med hovedet - rivalerne har fået noget at frygte

Derfor skal Caroline Wozniacki ærgre sig grumme over farvellet til turneringen, hvor hun nåede finalen i både 2009 og 2014. I stedet for et tredje forsøg skal hun hjem, og i stedet for at udnytte momentum og gå efter karrierens titel nummer 31 i en af mindre turneringer kommer hun ikke til at spille flere kampe inden årsskiftet.

De næste måneder skal bruges på at træne sig endnu skarpere, og i begyndelsen af 2024 vil alle da også følge hendes forberedelse til Australian Open med spænding - i ventetiden kan vi så glæde os over at kunne se Coco Gauff spille, trods alt.

I modsætning til mange af de øvrige Top 10-spillere går hun ikke udelukkende efter at sætte ild i bolden og afslutte duellerne hurtigst muligt – hun kan rent faktisk tænke og spille tennis, hvilket har indbragt hende tre titler alene i år og en position som tennisyndling for mange af sine landsmænd.