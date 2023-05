Den danske tennisstjerne Holger Rune er klar til kvartfinalen i den prestigefyldte Masters 1000-turnering i Rom.

Det står klart, efter at den 20-årige dansker måtte slidt hårdt for sejren i ottendedelsfinalen. Holger Rune vandt 6-4, 5-7, 6-4 over den australske kvalifikationsspiller Alexei Popyrin efter tre timer på det røde grus.