Spansk komet har nået top-10 som den yngste siden Nadal

På præcis samme dato i 2005 brød Rafael Nadal ind i top-10, da han var 18 år, 10 måneder og 20 dage gammel.

Det var samtidig en sejr i den samme turnering, Barcelona Open, der løftede Carlos Alcaraz og Rafael Nadal ind i top-10.

Søndag vandt Carlos Alcaraz over sin landsmand Pablo Carreño Busta i finalen af turneringen i Spanien.

- Jeg er glad for at vide, at jeg som 18-årig er i top-10, og det er fantastisk at gøre det i samme alder som mit idol Rafael Nadal.

- Jeg har ingen grænser. Jeg vil fortsætte med at spille på det her niveau, og hvis jeg gør det, så har jeg gode muligheder for at fortsætte op ad ranglisten. Jeg har ikke nået loftet endnu, siger Carlos Alcaraz ifølge ATP’s hjemmeside.